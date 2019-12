Diretta Juve Stabia – Cosenza: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Juve Stabia – Cosenza del 29 dicembre 2019 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di serie B, calcio d’inizio alle 15

CASTELLAMMARE DI STABIA – Domenica 29 dicembre, si giocherà Juve Stabia – Cosenza, incontro valevole per la diciannovesima giornata del campionato di serie B 2019-2020, calcio d’inizio previsto per le ore 15. Si prospetta un match fantastico, da non perdere poichè entrambe le squadre vengono da ottimi periodi di forma. I padroni di casa nonostante il sedicesimo posto con 21 punti, nelle ultime 3 gare hanno ottenuto 2 vittorie e un pareggio (contro Chievo, Venezia e Cremonese, rispettivamente 2-3, 2-0, 1-1) mentre gli ospiti (diciassettesimi con 20 punti) vengono da due vittorie consecutive, contro Empoli e Pisa.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

Le probabili formazioni di Juve Stabia – Cosenza

Mister Caserta dovrebbe schierare in campo i suoi con il 4-4-2 con Forte e Rossi prime punte, a centrocampo Canotto, Calò, Addae e Germoni mentre la difesa dovrebbe essere composta da Vitiello, Fazio, Troest e Ricci con Russo a difendere tra i pali. Coach Braglia dovrebbe far giocare i suoi con il 3-4-3; il tridente d’attacco sarà formato probabilmente da Baez, Riviere e Machach, a centrocampo potrebbero giocare Corsi, Bruccini, Broh e D’Orazio mentre la linea difensiva dovrebbe essere composta da Idda, Monaco e Legittimo con Perina come estremo difensore.

JUVE STABIA (4-4-2): Russo; Vitiello, Fazio, Troest, Ricci; Canotto, Calò, Addae, Germoni; Forte, Rossi. All.: Caserta.

COSENZA (3-4-3): Perina; Idda, Monaco, Legittimo; Corsi, Bruccini, Broh, D’Orazio; Baez, Riviere, Machach. All.: Braglia.

Dove seguire Juve Stabia – Cosenza

La partita tra Juve Stabia e Cosenza si giocherà al Romeo Menti di Castellammare di Stabia e sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN il 29 dicembre alle ore 15.