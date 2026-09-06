Livorno-Atalanta U23: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Livorno-Atalanta U23 di Domenica 6 Settembre 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Campionato di Serie C Girone B
LIVORNO – Domenica 6 settembre, alle ore 18:00, allo stadio “Picchi” di Livorno, andrà in scena Livorno-Atalanta U23, match valido per la terza giornata del Campionato di Serie C 2026/2027, girone B. Archiviata con il successo ai calci di rigore la sfida di Coppa Italia contro il Novara, il Livorno è subito chiamato a riconcentrarsi sul campionato. Gli amaranto, che nelle prime due gare hanno raccolto 4 punti (vittoria contro la Torres e pareggio con il Pineto), ospiteranno all’Armando Picchi nella terza giornata del girone B di Serie C l’Atalanta U23.
Il Livorno visto al “Piola” in Coppa è stato decisamente un altro rispetto a quello appannato che a Pineto ha strappato un prezioso punto grazie soprattutto alle parate di Martinez. In Piemonte, infatti, la squadra ha creato molte palle gol ed è confortante soprattutto che lo abbia fatto una squadra sperimentale con molte rotazioni. Insomma, oltre alle difficoltà, inevitabili e ampiamente messe in conto considerando i tanti cambi, si sono visti anche i pregi emersi anche nel finale dell’esordio contro la Torres: grande spirito, voglia di imporre sempre il proprio gioco e individualità interessanti.
I giovani atalantini, invece, dopo il passo falso alla prima giornata contro il Vado hanno battuto il Guidonia confermando la tendenza di una squadra che si porta dietro pregi e difetti della gioventù: molta qualità, un’inevitabile inesperienza ma anche la leggerezza di chi gioca senza grandi pressioni.
Tabellino in tempo reale
[AGGIORNA LA DIRETTA DI LIVORNO-ATALANTA U23]
ATALANTA U23: Anelli A., Idele J., Mirra J., Plaia M., Navarro A., Steffanoni F., Levak S., Pounga D. K., Bonanomi A., Zanaboni E., Ghislandi D.. A disposizione: Bergonzi F., Bertini T., Bertolini G., Bugli G., Camara H., De Nipoti T., Diao S., Guerini A., Isoa I., Manzoni A., Mencaraglia F., Misitano G., Pedretti M., Puljic L.
Reti:
L’arbitro
A dirigere la gara sarà Giuseppe Vingo della sezione A.I.A. di Pisa, coadiuvato dagli assistenti Cristian Robilotta (Sala Consilina) e Alessandro Marchese (Napoli). Quarto uomo Davide Ammannati (Firenze) e operatore FVS Luigi Ingenito (Piombino)
La presentazione del match
COME ARRIVA IL LIVORNO – Il Livorno di Lucarelli si schiera con il 4-2-3-1: tra i pali c’è Martinez; linea difensiva composta da Regazzetti, Bachini, Veseli e Falasco; davanti alla retroguardia agiscono Arrigoni e Bacciardi; sulla trequarti operano Mawete, Aramu e Malagrida; in avanti Di Carmine guida l’attacco.
COME ARRIVA L’ATALANTA U23 – L’Atalanta U23 di Beati risponde con il 4-3-3: tra i pali c’è Anelli; linea difensiva composta da Guerini, Mirra, Palia e Navarro; a centrocampo agiscono Pounga, Levak e Steffanoni; in attacco il tridente Bonanomi–Misitano–Manzoni guida la fase offensiva.
Le probabili formazioni
LIVORNO (4-2-3-1): Martinez; Regazzetti, Bachini, Veseli, Falasco; Arrigoni, Bacciardi; Mawete, Aramu, Malagrida; Di Carmine. Allenatore: Lucarelli.
ATALANTA U23 (4-3-3): Anelli; Guerini, Mirra, Palia, Navarro; Pounga, Levak, Steffanoni; Bonanomi, Misitano, Manzoni. Allenatore: Beati.
Dove vedere la partita in TV e streaming
La gara, Livorno-Atalanta U23, valido per la terza giornata del Campionato di Serie C 2026/2027 girone B, non sarà trasmessa da alcuna emittente televisiva.