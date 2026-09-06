Livorno-Atalanta U23: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Livorno-Atalanta U23 di Domenica 6 Settembre 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Campionato di Serie C Girone B

LIVORNO – Domenica 6 settembre, alle ore 18:00, allo stadio “Picchi” di Livorno, andrà in scena Livorno-Atalanta U23, match valido per la terza giornata del Campionato di Serie C 2026/2027, girone B. Archiviata con il successo ai calci di rigore la sfida di Coppa Italia contro il Novara, il Livorno è subito chiamato a riconcentrarsi sul campionato. Gli amaranto, che nelle prime due gare hanno raccolto 4 punti (vittoria contro la Torres e pareggio con il Pineto), ospiteranno all’Armando Picchi nella terza giornata del girone B di Serie C l’Atalanta U23.

Il Livorno visto al “Piola” in Coppa è stato decisamente un altro rispetto a quello appannato che a Pineto ha strappato un prezioso punto grazie soprattutto alle parate di Martinez. In Piemonte, infatti, la squadra ha creato molte palle gol ed è confortante soprattutto che lo abbia fatto una squadra sperimentale con molte rotazioni. Insomma, oltre alle difficoltà, inevitabili e ampiamente messe in conto considerando i tanti cambi, si sono visti anche i pregi emersi anche nel finale dell’esordio contro la Torres: grande spirito, voglia di imporre sempre il proprio gioco e individualità interessanti.

I giovani atalantini, invece, dopo il passo falso alla prima giornata contro il Vado hanno battuto il Guidonia confermando la tendenza di una squadra che si porta dietro pregi e difetti della gioventù: molta qualità, un’inevitabile inesperienza ma anche la leggerezza di chi gioca senza grandi pressioni.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI LIVORNO-ATALANTA U23]

LIVORNO: Martinez M., Regazzetti S., Bachini M., Veseli F., Falasco N., Arrigoni T., Bacciardi A., Malotti M., Aramu M., Mawete J. C., Di Carmine S.. A disposizione: Badoro C., Ciobanu D., Gabbiani G., Gentile D., Lucca G., Malagrida L., Mancini T., Marinari J., Menarini F., Morachioli G., Peralta D., Pittino T., Rizza A., Tani F.



ATALANTA U23: Anelli A., Idele J., Mirra J., Plaia M., Navarro A., Steffanoni F., Levak S., Pounga D. K., Bonanomi A., Zanaboni E., Ghislandi D.. A disposizione: Bergonzi F., Bertini T., Bertolini G., Bugli G., Camara H., De Nipoti T., Diao S., Guerini A., Isoa I., Manzoni A., Mencaraglia F., Misitano G., Pedretti M., Puljic L.



Reti:

Martinez M., Regazzetti S., Bachini M., Veseli F., Falasco N., Arrigoni T., Bacciardi A., Malotti M., Aramu M., Mawete J. C., Di Carmine S..Badoro C., Ciobanu D., Gabbiani G., Gentile D., Lucca G., Malagrida L., Mancini T., Marinari J., Menarini F., Morachioli G., Peralta D., Pittino T., Rizza A., Tani F.Anelli A., Idele J., Mirra J., Plaia M., Navarro A., Steffanoni F., Levak S., Pounga D. K., Bonanomi A., Zanaboni E., Ghislandi D..Bergonzi F., Bertini T., Bertolini G., Bugli G., Camara H., De Nipoti T., Diao S., Guerini A., Isoa I., Manzoni A., Mencaraglia F., Misitano G., Pedretti M., Puljic L.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Giuseppe Vingo della sezione A.I.A. di Pisa, coadiuvato dagli assistenti Cristian Robilotta (Sala Consilina) e Alessandro Marchese (Napoli). Quarto uomo Davide Ammannati (Firenze) e operatore FVS Luigi Ingenito (Piombino)

La presentazione del match

COME ARRIVA IL LIVORNO – Il Livorno di Lucarelli si schiera con il 4-2-3-1: tra i pali c’è Martinez; linea difensiva composta da Regazzetti, Bachini, Veseli e Falasco; davanti alla retroguardia agiscono Arrigoni e Bacciardi; sulla trequarti operano Mawete, Aramu e Malagrida; in avanti Di Carmine guida l’attacco.

COME ARRIVA L’ATALANTA U23 – L’Atalanta U23 di Beati risponde con il 4-3-3: tra i pali c’è Anelli; linea difensiva composta da Guerini, Mirra, Palia e Navarro; a centrocampo agiscono Pounga, Levak e Steffanoni; in attacco il tridente Bonanomi–Misitano–Manzoni guida la fase offensiva.

Le probabili formazioni

LIVORNO (4-2-3-1): Martinez; Regazzetti, Bachini, Veseli, Falasco; Arrigoni, Bacciardi; Mawete, Aramu, Malagrida; Di Carmine. Allenatore: Lucarelli.

ATALANTA U23 (4-3-3): Anelli; Guerini, Mirra, Palia, Navarro; Pounga, Levak, Steffanoni; Bonanomi, Misitano, Manzoni. Allenatore: Beati.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Livorno-Atalanta U23, valido per la terza giornata del Campionato di Serie C 2026/2027 girone B, non sarà trasmessa da alcuna emittente televisiva.