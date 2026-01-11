Diretta Livorno-Juventus Next Gen di Domenica 11 gennaio 2026: amaranto avanti con Di Carmine, poi Puczka e Guerra ribaltano il match. Espulso Nwachukwu

LIVORNO – La Juventus Next Gen conquista tre punti pesantissimi al “Picchi”, battendo il Livorno 1-2 in rimonta dopo un match intenso e ricco di episodi. Gli amaranto partono forte e trovano il vantaggio con Di Carmine, ma i bianconeri reagiscono subito con Puczka e completano l’opera nel finale con il sinistro decisivo di Guerra. La gara gira definitivamente al 7’ della ripresa, quando il Livorno resta in dieci per l’espulsione di Nwachukwu, episodio che condiziona l’inerzia del match.

Tabellino

LIVORNO: Seghetti J., Gentile D., Noce M., Nwachukwu S. J., Haveri K., Hamlili Z., Bonassi L. (dal 25′ st Mawete J. C.), Luperini G. (dal 25′ st Cioffi A.), Peralta D. (dal 24′ st Marchesi F.), Dionisi F. (dal 15′ st Antoni E.), Di Carmine S.. A disposizione: Antoni E., Baldi L., Biondi K., Bonassi, Ciobanu N. D., Cioffi A., Ghezzi S., Malva A., Marchesi F., Marinari J., Mawete J. C., Odjer M., Panaioli L., Panattoni M., Tani F.

JUVENTUS U23: Scaglia S., Turicchia R. (dal 30′ st Amaradio L.), Pedro Felipe, Gil J., Cudrig N., Faticanti G., Owusu A., Puczka D., Anghele L. (dal 45′ st Mazur P.), Guerra S., Okoro A. (dal 30′ st Deme S.). A disposizione: Amaradio L., Brugarello M., Bruno L., Deme S., Fuscaldo M., Martinez B., Mazur P., Pagnucco F., Perotti C., Savio F., Scaglia F.

Reti: al 7′ pt Di Carmine S. (Livorno) , al 12′ pt Puczka D. (Juventus U23) , al 39′ st Guerra S. (Juventus U23) .

Ammonizioni: al 26′ pt Nwachukwu S. J. (Livorno) al 23′ pt Turicchia R. (Juventus U23).

Espulsioni: al 7′ st Nwachukwu S. J. (Livorno).

Le formazioni ufficiali di Livorno-Juventus Next Gen

LIVORNO: Seghetti, Gentile, Nwachukwu, Luperini, Dionisi (C), Di Carmine, Haveri, Noce, Hamlili, Bonassi, Peralta. A disposizione: Tani, Ciobanu, Odjer, Monaco, Malva, Biondi, Ghezzi, Panaioli, Panattoni, Antoni, Marinari, Baldi, Cioffi, Mawete, Marchesi. Allenatore: Venturato.

JUVENTUS NEXT GEN: Scaglia; Turicchia, Pedro Felipe, Gil Puche; Cudrig, Faticanti, Owusu, Puczka; Anghelè; Guerra, Okoro. A disposizione: Bruno, Fuscaldo, Deme, Amaradio, Savio, Brugarello, Vacca, Scaglia F., Pagnucco, Mazur, Martinez Crous, Perotti. Allenatore: Brambilla.

Presentazione della partita

Domenica 11 gennaio, alle ore 12.30, allo stadio “Armando Picchi” di Livorno, andrà in scena Livorno-Juventus Next Gen, match valido per la ventunesima giornata del girone B di Serie C.

Il Livorno arriva alla sfida occupando la quindicesima posizione in classifica .Gli amaranto hanno raccolto 5 vittorie, 4 pareggi e 10 sconfitte, con un bilancio di 17 gol segnati e 29 subiti, per un totale di 19 punti. Tra le mura amiche hanno vinto 4 volte, pareggiato 3 e perso 3. Nel’ultima uscita la squadra toscana è stata battuta 2-1 dalla Ternana.

La Juventus Next Gen si presenta invece all’appuntamento dall’undicesimo posto in classifica. I bianconeri hanno finora ottenuto 6 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte, con 21 gol realizzati e 23 incassati, per un totale di 24 punti.

In trasferta la squadra di Brambilla è ha vinto una polta, pareggiato 5 e perso 3. Nell’ultima partita la Juventus Next Gen si é imposta per 2-0 sul Carpi.

A dirigere la gara sarà Domenico Castellone della sezione di Napoli. Ad assisterlo ci saranno Emanuele Fumarulo di Barletta e Alessio Miccoli di Lanciano. Quarto Ufficiale Erminio Cerbasi di Arezzo. Operatore FVS Filippo Balducci di Empoli.

COME ARRIVA IL LIVORNO – Il Livorno di Roberto Venturato dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-1-2. Tra i pali è previsto Seghetti, mentre la linea difensiva sarà composta da Gentile, Noce, Baldi e Haveri, chiamati a garantire equilibrio e copertura sulle fasce. In mezzo al campo agiranno Biondi, Hamlili e Odjer, un terzetto che unisce dinamismo, interdizione e capacità di impostazione. Sulla trequarti spazio alla fantasia di Peralta, incaricato di rifinire il gioco e supportare le due punte, Dionisi e Di Carmine, coppia esperta e di grande peso offensivo.

COME ARRIVA LA JUVENTUS NEXT GEN – La Juventus Next Gen di Massimo Brambilla risponde con un 3-4-1-2. In porta ci sarà Mangiapoco, protetto dal terzetto difensivo formato da Turicchia, Brugarello e Gil. Sulle corsie esterne agiranno Cudrig e Puczka, mentre in mezzo al campo spazio alla solidità di Faticanti e Owusu. Sulla trequarti toccherà ad Anghelé creare collegamenti tra i reparti e innescare le due punte, Guerra e Okoro, chiamate a guidare l’attacco bianconero.

Probabili formazioni

LIVORNO (4-3-1-2): Seghetti; Gentile, Noce, Baldi, Haveri; Biondi, Hamlili, Odjer; Peralta; Dionisi, Di Carmine. Allenatore: Venturato

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-1-2): Mangiapoco; Turicchia, Brugarello, Gil; Cudrig, Faticanti, Owusu, Puczka; Anghelé; Guerra, Okoro. Allenatore: Brambilla

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport (canale 257 satellite), con streaming su SkyGo e NOW.