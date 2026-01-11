In serata il big match di Serie A, nel pomeriggio Fiorentina-Milan, Real Madrid e Barcellona si contendono il trofeo. Successo del Newcastle Jets in A-League

Il programma di questa domenica 11 gennaio si è aperto nella notte con la Liga MX. Quattro gli incontri disputati con due successi interni, del Guadalajara e del Leon rispettivamente 2-0 sul Pachuca e 2-1 sul Cruz Azul. Colpo esterno del Necaxa con il Santos Laguna 3-1 e del Toluca con il Monterrey 1-0. Nella Liga de Expansion MX tris casalingo dell’Atletico Morelia sul Correcaminos e del Cancun sul Doraros mentre pareggiano 1-1 Tepatitlan de Morelos e Atlante.

In A-League pareggio per 2-2 tra Wellinghton Phoenix e Adelaide United: uno due nel primo tempo degli ospiti con White al 14′ e Duzel al 44′ quindi nella ripresa prima Hughes all’11’ quindi Piper al 20′ riportano la situazione in parità. Una rete di Rose al 22′ della ripresa ha deciso Melbourne City-Newcastle Jets.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. In Serie A si parte alle 12:30 con il lunch match tra Lecce e Parma quindi alle ore 15 Fiorentina-Milan e alle 18 Verona-Lazio mentre alle 20:45 big match tra Inter e Napoli. Si giocano due posticipi in Serie B e ricco cartellone di Lega Pro e Serie D.

Restando in Italia ricordiamo anche i quattro incontri di Primavera 1 con Cesena e Genoa già in campo e la finale di Supercoppa femminile tra Juventus e Roma delle ore 15. Sguardo all’estero con la finale di Supercoppa di Spagna tra Real Madrid e Barcellona alle ore 20 mentre in Inghilterra si gioca la FA Cup. Coppe anche in Francia e due gare di Bundesliga in Germania. Si giocano due incontri anche nella Liga.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DELL’11 GENNAIO 2026

Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi

AUSTRALIA: A-LEAGUE

Wellington Phoenix – Adelaide United 2-2 (Finale)

Melbourne City – Newcastle Jets 0-1 (Finale)

FRANCIA: COPPA DI FRANCIA

Sochaux – Lens [Qualificato] 0-3 (Finale)

Chantilly – Rennes [Qualificato] 1-3 (Finale)

Le Mans [Qualificato] – Nancy 1-0 (Dopo Rigori)

Metz – Montpellier [Qualificato] 0-4 (Finale)

Nantes – Nizza [Qualificato] 1-2 (Dopo Rigori)

Lilla – Lione [Qualificato] 1-2 (Finale)

GERMANIA: BUNDESLIGA

Monchengladbach – Augusta 4-0 (Finale)

Bayern – Wolfsburg 8-1 (Finale)

GIAMAICA: PREMIER LEAGUE

Montego Bay – Dunbeholden 1-0 (Finale)

Mount Pleasant – Racing United 1-1 (Finale)

Portmore – Chapelton 0-0 (Finale)

Molynes – Treasure Beach 1-2 (Finale)

GRECIA: SUPER LEAGUE

Levadiakos – Volos 3-1 (Finale)

OFI Crete – Asteras T. 4-0 (Finale)

Aris – AEK 1-1 (Finale)

Panathinaikos – Panserraikos 3-0 (Finale)

INGHILTERRA: FA CUP

Derby – Leeds [Qualificato] 1-3 (Finale)

Portsmouth – Arsenal [Qualificato] 1-4 (Finale)

Hull [Qualificato] – Blackburn 1-0 (Dopo Rigori)

Norwich [Qualificato] – Walsall 5-1 (Finale)

Sheffield Utd – Mansfield [Qualificato] 3-4 (Finale)

Swansea – West Brom [Qualificato] 2-3 (Dopo Rigori)

West Ham [Qualificato] – QPR 2-1 (Dopo Suppl.)

Manchester Utd – Brighton [Qualificato] 1-2 (Finale)

Salford – Swindon 20:45

ISRAELE: LIGAT HA’AL

Ashdod – Kiryat Shmona 2-5 (Finale)

ITALIA: PRIMAVERA 1

Cesena U20 – Genoa U20 0-1 (Finale)

Fiorentina U20 – Juventus U20 2-0 (Finale)

Inter U20 – Sassuolo U20 4-0 (Finale)

Parma U20 – Cagliari U20 5-1 (Finale)

Bologna U20 – Monza U20 2-3 (Finale)

ITALIA: SERIE A

Lecce2 – Parma 1-2 (Finale)

Fiorentina – Milan 1-1 (Finale)

Verona – Lazio 0-1 (Finale)

Inter – Napoli 2-2 (Finale)

ITALIA: SERIE B

Mantova – Palermo 1-1 (Finale)

Padova – Modena 2-0 (Finale)

ITALIA: SERIE C – GIRONE A

Alcione Milano – Cittadella 2-0 (Finale)

Novara – Dolomiti Bellunesi 1-1 (Finale)

Virtus Verona – Arzignano 0-1 (Finale)

Lecco – Triestina 1-0 (Finale)

ITALIA: SERIE C – GIRONE B

Livorno – Juventus U23 1-2 (Finale)

Carpi – Pianese 1-1 (Finale)

Arezzo – Pontedera 1-0 (Finale)

Perugia – Bra 1-1 (Finale)

Sambenedettese – Gubbio 0-0 (Finale)

Pineto – Guidonia 3-3 (Finale)

ITALIA: SERIE C – GIRONE C

Casarano – Atalanta U23 0-1 (Finale)

Catania – Cavese 2-0 (Finale)

Monopoli – Siracusa 1-0 (Finale)

Casertana – Benevento 0-0 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE A

Chisola – Varese FC 3-4 (Finale)

Club Milano – Celle Varazze 2-1 (Finale)

Gozzano – NovaRomentin 2-0 (Finale)

Vado – Asti 3-2 (Finale)

Valenzana – AS Biellese 0-2 (Finale)

Imperia – Saluzzo 1-0 (Finale)

Lavagnese – Cairese 0-1 (Finale)

Ligorna – Sanremese 3-1 (Finale)

Sestri Levante – Derthona FbC 4-0 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE B

Breno – Vogherese 2-1 (Finale)

Caldiero Terme – Castellanzese 1-1 (Finale)

Ciserano-Bergamo – Leon 1-0 (Finale)

Folgore Caratese – Villa Valle 3-0 (Finale)

Milan U23 – Pavia 0-1 (Finale)

Oltrepo – Varesina 0-1 (Finale)

Real Calepina – Brusaporto 1-0 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE C

Adriese – Legnago Salus 1-5 (Finale)

Bassano – Union Clodiense 1-3 (Finale)

Calvi Noale – Cjarlins Muzane 3-1 (Finale)

Campodarsego – Brian Lignano 1-0 (Finale)

Conegliano – San Luigi 0-1 (Finale)

Este – Altavilla 1-0 (Finale)

Mestre – FC Obermais 3-1 (Finale)

Portogruaro – Luparense 1-1 (Finale)

Vigasio – Treviso 1-3 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE D

Correggese – Tropical Coriano 1-0 (Finale)

Lentigione – Pro Sesto 1-1 (Finale)

Piacenza – Cittadella Vis Modena 1-1 (Finale)

Pistoiese – Rovato Vertovese 2-0 (Finale)

Pro Palazzolo – Desenzano 0-2 (Finale)

Sant’Angelo – Sasso Marconi 0-0 (Finale)

SCD Progresso – Trevigliese 2-1 (Finale)

Tuttocuoio – Crema 0-1 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE E

Foligno – Grosseto 2-1 (Finale)

Follonica Gavorrano – Poggibonsi 1-2 (Finale)

Ghiviborgo – Trestina 3-2 (Finale)

Prato – Camaiore 1-2 (Finale)

San Donato – Montevarchi 0-0 (Finale)

Seravezza Pozzi – Cannara 3-0 (Finale)

Siena – Orvietana 5-1 (Finale)

Terranuova Traiana – Scandicci 1-1 (Finale)

Vivi Altotevere – Tau 0-2 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE F

Ancona – Termoli 1-0 (Finale)

Atletico Ascoli – Notaresco Calcio 0-0 (Finale)

Castelfidardo – Teramo 1-2 (Finale)

Chieti – Sora 3-2 (Finale)

Giulianova – Vigor Senigallia 0-0 (Finale)

Recanatese – Sammaurese 2-2 (Finale)

San Marino Calcio – L’Aquila 1-3 (Finale)

Unipomezia – Fossombrone 1-2 (Finale)

Maceratese – Ostiamare 1-3 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE G

Montespaccato – Monastir 2-2 (Finale)

Sarrabus Ogliastra – Atl. Lodigiani 1-3 (Finale)

Albalonga – Anzio Calcio 1924 1-3 (Finale)

Budoni – Ischia 0-0 (Finale)

Cassino – Flaminia 0-3 (Finale)

Nocerina – Scafatese 0-2 (Finale)

Palmese 1914 – Trastevere Calcio 5-0 (Finale)

Real Monterotondo – Latte Dolce 5-1 (Finale)

Valmontone – Olbia 1-1 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE H

Citta di Fasano – Gravina 4-0 (Finale)

Francavilla – Pompei 2-0 (Finale)

Sarnese – Afragolese 1-2 (Finale)

SS Nola 1925 – Real Normanna 1-1 (Finale)

Acerrana – Ferrandina 1-0 (Finale)

Fidelis Andria – Barletta 0-0 (Finale)

Heraclea – Paganese 1-2 (Finale)

Virtus Francavilla – Manfredonia 2-0 (Finale)

A.C Nardò – Martina Calcio 1-1 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE I

Castrumfavara – Sambiase 0-2 (Finale)

Gelbison – Paternò 3-0 (Finale)

Nissa – Reggina 1-2 (Finale)

Savoia – AS Acireale 2-2 (Finale)

Vibonese – Enna 1-3 (Finale)

Vigor Lamezia – Athletic Palermo 2-3 (Finale)

ACR Messina – Sancataldese 1-1 (Finale)

Igea Virtus – Milazzo 2-0 (Finale)

USD Ragusa – Gela 2-3 (Finale)

ITALIA: SUPERCOPPA FEMMINILE

Juventus D [Vincitore] – Roma D 2-1 (Finale)

MESSICO: LIGA DE EXPANSION MX – CLAUSURA

Atl. Morelia – Correcaminos 3-0 (Finale)

Cancun – Dorados 3-1 (Finale)

Tepatitlan de Morelos – Atlante 1-1 (Finale)

Leones Negros – Jaiba Brava 4-1 (Finale)

MESSICO: LIGA MX – CLAUSURA

Guadalajara – Pachuca 2-0 (Finale)

Leon – Cruz Azul 2-1 (Finale)

Santos Laguna – Necaxa 1-3 (Finale)

Monterrey – Toluca 0-1 (Finale)

U.N.A.M. – Queretaro 1-1 (Finale)

MONDO: KINGS WORLD CUP NATIONS

Team Saudi Arabia – Team India 12-1 (Finale)

Team Italy – Team Algeria 7-4 (Finale)

Team Morocco – Team Netherlands 5-6 (Finale)

Team Colombia – Team Chile 5-6 (Dopo Rigori)

Team Brazil – Team Peru 6-1 (Finale)

OLANDA: EREDIVISIE

Heerenveen – Feyenoord 2-2 (Finale)

G.A. Eagles – Sittard 2-2 (Finale)

Telstar – Ajax 2-3 (Finale)

Sparta Rotterdam – Heracles 2-0 (Finale)

PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL

Nacional – Santa Clara 3-3 (Finale)

Moreirense – Tondela 1-0 (Finale)

PORTOGALLO: TAÇA DE PORTUGAL

Torreense [Qualificato] – Leiria 3-1 (Finale)

SCOZIA: PREMIERSHIP

Dundee FC – Hearts 0-1 (Finale)

Aberdeen – Rangers 0-2 (Finale)

SPAGNA: LALIGA

Vallecano – Maiorca 2-1 (Finale)

Levante – Espanyol 1-1 (Finale)

SPAGNA: LALIGA2

Leganes – Valladolid 3-0 (Finale)

Granada – Castellon 0-0 (Finale)

Malaga – Ceuta 2-1 (Finale)

SPAGNA: SUPERCOPPA

Barcellona [Vincitore] – Real Madrid 3-2 (Finale)