In serata il big match di Serie A, nel pomeriggio Fiorentina-Milan, Real Madrid e Barcellona si contendono il trofeo. Successo del Newcastle Jets in A-League
Il programma di questa domenica 11 gennaio si è aperto nella notte con la Liga MX. Quattro gli incontri disputati con due successi interni, del Guadalajara e del Leon rispettivamente 2-0 sul Pachuca e 2-1 sul Cruz Azul. Colpo esterno del Necaxa con il Santos Laguna 3-1 e del Toluca con il Monterrey 1-0. Nella Liga de Expansion MX tris casalingo dell’Atletico Morelia sul Correcaminos e del Cancun sul Doraros mentre pareggiano 1-1 Tepatitlan de Morelos e Atlante.
In A-League pareggio per 2-2 tra Wellinghton Phoenix e Adelaide United: uno due nel primo tempo degli ospiti con White al 14′ e Duzel al 44′ quindi nella ripresa prima Hughes all’11’ quindi Piper al 20′ riportano la situazione in parità. Una rete di Rose al 22′ della ripresa ha deciso Melbourne City-Newcastle Jets.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. In Serie A si parte alle 12:30 con il lunch match tra Lecce e Parma quindi alle ore 15 Fiorentina-Milan e alle 18 Verona-Lazio mentre alle 20:45 big match tra Inter e Napoli. Si giocano due posticipi in Serie B e ricco cartellone di Lega Pro e Serie D.
Restando in Italia ricordiamo anche i quattro incontri di Primavera 1 con Cesena e Genoa già in campo e la finale di Supercoppa femminile tra Juventus e Roma delle ore 15. Sguardo all’estero con la finale di Supercoppa di Spagna tra Real Madrid e Barcellona alle ore 20 mentre in Inghilterra si gioca la FA Cup. Coppe anche in Francia e due gare di Bundesliga in Germania. Si giocano due incontri anche nella Liga.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DELL’11 GENNAIO 2026
Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi
AUSTRALIA: A-LEAGUE
Wellington Phoenix – Adelaide United 2-2 (Finale)
Melbourne City – Newcastle Jets 0-1 (Finale)
FRANCIA: COPPA DI FRANCIA
Sochaux – Lens [Qualificato] 0-3 (Finale)
Chantilly – Rennes [Qualificato] 1-3 (Finale)
Le Mans [Qualificato] – Nancy 1-0 (Dopo Rigori)
Metz – Montpellier [Qualificato] 0-4 (Finale)
Nantes – Nizza [Qualificato] 1-2 (Dopo Rigori)
Lilla – Lione [Qualificato] 1-2 (Finale)
GERMANIA: BUNDESLIGA
Monchengladbach – Augusta 4-0 (Finale)
Bayern – Wolfsburg 8-1 (Finale)
GIAMAICA: PREMIER LEAGUE
Montego Bay – Dunbeholden 1-0 (Finale)
Mount Pleasant – Racing United 1-1 (Finale)
Portmore – Chapelton 0-0 (Finale)
Molynes – Treasure Beach 1-2 (Finale)
GRECIA: SUPER LEAGUE
Levadiakos – Volos 3-1 (Finale)
OFI Crete – Asteras T. 4-0 (Finale)
Aris – AEK 1-1 (Finale)
Panathinaikos – Panserraikos 3-0 (Finale)
INGHILTERRA: FA CUP
Derby – Leeds [Qualificato] 1-3 (Finale)
Portsmouth – Arsenal [Qualificato] 1-4 (Finale)
Hull [Qualificato] – Blackburn 1-0 (Dopo Rigori)
Norwich [Qualificato] – Walsall 5-1 (Finale)
Sheffield Utd – Mansfield [Qualificato] 3-4 (Finale)
Swansea – West Brom [Qualificato] 2-3 (Dopo Rigori)
West Ham [Qualificato] – QPR 2-1 (Dopo Suppl.)
Manchester Utd – Brighton [Qualificato] 1-2 (Finale)
Salford – Swindon 20:45
ISRAELE: LIGAT HA’AL
Ashdod – Kiryat Shmona 2-5 (Finale)
ITALIA: PRIMAVERA 1
Cesena U20 – Genoa U20 0-1 (Finale)
Fiorentina U20 – Juventus U20 2-0 (Finale)
Inter U20 – Sassuolo U20 4-0 (Finale)
Parma U20 – Cagliari U20 5-1 (Finale)
Bologna U20 – Monza U20 2-3 (Finale)
ITALIA: SERIE A
Lecce2 – Parma 1-2 (Finale)
Fiorentina – Milan 1-1 (Finale)
Verona – Lazio 0-1 (Finale)
Inter – Napoli 2-2 (Finale)
ITALIA: SERIE B
Mantova – Palermo 1-1 (Finale)
Padova – Modena 2-0 (Finale)
ITALIA: SERIE C – GIRONE A
Alcione Milano – Cittadella 2-0 (Finale)
Novara – Dolomiti Bellunesi 1-1 (Finale)
Virtus Verona – Arzignano 0-1 (Finale)
Lecco – Triestina 1-0 (Finale)
ITALIA: SERIE C – GIRONE B
Livorno – Juventus U23 1-2 (Finale)
Carpi – Pianese 1-1 (Finale)
Arezzo – Pontedera 1-0 (Finale)
Perugia – Bra 1-1 (Finale)
Sambenedettese – Gubbio 0-0 (Finale)
Pineto – Guidonia 3-3 (Finale)
ITALIA: SERIE C – GIRONE C
Casarano – Atalanta U23 0-1 (Finale)
Catania – Cavese 2-0 (Finale)
Monopoli – Siracusa 1-0 (Finale)
Casertana – Benevento 0-0 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE A
Chisola – Varese FC 3-4 (Finale)
Club Milano – Celle Varazze 2-1 (Finale)
Gozzano – NovaRomentin 2-0 (Finale)
Vado – Asti 3-2 (Finale)
Valenzana – AS Biellese 0-2 (Finale)
Imperia – Saluzzo 1-0 (Finale)
Lavagnese – Cairese 0-1 (Finale)
Ligorna – Sanremese 3-1 (Finale)
Sestri Levante – Derthona FbC 4-0 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE B
Breno – Vogherese 2-1 (Finale)
Caldiero Terme – Castellanzese 1-1 (Finale)
Ciserano-Bergamo – Leon 1-0 (Finale)
Folgore Caratese – Villa Valle 3-0 (Finale)
Milan U23 – Pavia 0-1 (Finale)
Oltrepo – Varesina 0-1 (Finale)
Real Calepina – Brusaporto 1-0 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE C
Adriese – Legnago Salus 1-5 (Finale)
Bassano – Union Clodiense 1-3 (Finale)
Calvi Noale – Cjarlins Muzane 3-1 (Finale)
Campodarsego – Brian Lignano 1-0 (Finale)
Conegliano – San Luigi 0-1 (Finale)
Este – Altavilla 1-0 (Finale)
Mestre – FC Obermais 3-1 (Finale)
Portogruaro – Luparense 1-1 (Finale)
Vigasio – Treviso 1-3 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE D
Correggese – Tropical Coriano 1-0 (Finale)
Lentigione – Pro Sesto 1-1 (Finale)
Piacenza – Cittadella Vis Modena 1-1 (Finale)
Pistoiese – Rovato Vertovese 2-0 (Finale)
Pro Palazzolo – Desenzano 0-2 (Finale)
Sant’Angelo – Sasso Marconi 0-0 (Finale)
SCD Progresso – Trevigliese 2-1 (Finale)
Tuttocuoio – Crema 0-1 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE E
Foligno – Grosseto 2-1 (Finale)
Follonica Gavorrano – Poggibonsi 1-2 (Finale)
Ghiviborgo – Trestina 3-2 (Finale)
Prato – Camaiore 1-2 (Finale)
San Donato – Montevarchi 0-0 (Finale)
Seravezza Pozzi – Cannara 3-0 (Finale)
Siena – Orvietana 5-1 (Finale)
Terranuova Traiana – Scandicci 1-1 (Finale)
Vivi Altotevere – Tau 0-2 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE F
Ancona – Termoli 1-0 (Finale)
Atletico Ascoli – Notaresco Calcio 0-0 (Finale)
Castelfidardo – Teramo 1-2 (Finale)
Chieti – Sora 3-2 (Finale)
Giulianova – Vigor Senigallia 0-0 (Finale)
Recanatese – Sammaurese 2-2 (Finale)
San Marino Calcio – L’Aquila 1-3 (Finale)
Unipomezia – Fossombrone 1-2 (Finale)
Maceratese – Ostiamare 1-3 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE G
Montespaccato – Monastir 2-2 (Finale)
Sarrabus Ogliastra – Atl. Lodigiani 1-3 (Finale)
Albalonga – Anzio Calcio 1924 1-3 (Finale)
Budoni – Ischia 0-0 (Finale)
Cassino – Flaminia 0-3 (Finale)
Nocerina – Scafatese 0-2 (Finale)
Palmese 1914 – Trastevere Calcio 5-0 (Finale)
Real Monterotondo – Latte Dolce 5-1 (Finale)
Valmontone – Olbia 1-1 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE H
Citta di Fasano – Gravina 4-0 (Finale)
Francavilla – Pompei 2-0 (Finale)
Sarnese – Afragolese 1-2 (Finale)
SS Nola 1925 – Real Normanna 1-1 (Finale)
Acerrana – Ferrandina 1-0 (Finale)
Fidelis Andria – Barletta 0-0 (Finale)
Heraclea – Paganese 1-2 (Finale)
Virtus Francavilla – Manfredonia 2-0 (Finale)
A.C Nardò – Martina Calcio 1-1 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE I
Castrumfavara – Sambiase 0-2 (Finale)
Gelbison – Paternò 3-0 (Finale)
Nissa – Reggina 1-2 (Finale)
Savoia – AS Acireale 2-2 (Finale)
Vibonese – Enna 1-3 (Finale)
Vigor Lamezia – Athletic Palermo 2-3 (Finale)
ACR Messina – Sancataldese 1-1 (Finale)
Igea Virtus – Milazzo 2-0 (Finale)
USD Ragusa – Gela 2-3 (Finale)
ITALIA: SUPERCOPPA FEMMINILE
Juventus D [Vincitore] – Roma D 2-1 (Finale)
MESSICO: LIGA DE EXPANSION MX – CLAUSURA
Atl. Morelia – Correcaminos 3-0 (Finale)
Cancun – Dorados 3-1 (Finale)
Tepatitlan de Morelos – Atlante 1-1 (Finale)
Leones Negros – Jaiba Brava 4-1 (Finale)
MESSICO: LIGA MX – CLAUSURA
Guadalajara – Pachuca 2-0 (Finale)
Leon – Cruz Azul 2-1 (Finale)
Santos Laguna – Necaxa 1-3 (Finale)
Monterrey – Toluca 0-1 (Finale)
U.N.A.M. – Queretaro 1-1 (Finale)
MONDO: KINGS WORLD CUP NATIONS
Team Saudi Arabia – Team India 12-1 (Finale)
Team Italy – Team Algeria 7-4 (Finale)
Team Morocco – Team Netherlands 5-6 (Finale)
Team Colombia – Team Chile 5-6 (Dopo Rigori)
Team Brazil – Team Peru 6-1 (Finale)
OLANDA: EREDIVISIE
Heerenveen – Feyenoord 2-2 (Finale)
G.A. Eagles – Sittard 2-2 (Finale)
Telstar – Ajax 2-3 (Finale)
Sparta Rotterdam – Heracles 2-0 (Finale)
PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL
Nacional – Santa Clara 3-3 (Finale)
Moreirense – Tondela 1-0 (Finale)
PORTOGALLO: TAÇA DE PORTUGAL
Torreense [Qualificato] – Leiria 3-1 (Finale)
SCOZIA: PREMIERSHIP
Dundee FC – Hearts 0-1 (Finale)
Aberdeen – Rangers 0-2 (Finale)
SPAGNA: LALIGA
Vallecano – Maiorca 2-1 (Finale)
Levante – Espanyol 1-1 (Finale)
SPAGNA: LALIGA2
Leganes – Valladolid 3-0 (Finale)
Granada – Castellon 0-0 (Finale)
Malaga – Ceuta 2-1 (Finale)
SPAGNA: SUPERCOPPA
Barcellona [Vincitore] – Real Madrid 3-2 (Finale)