Domenica 11 gennaio si disputano le gare della ventesima giornata di Serie A e della diciabnnovesima giornata di Serie B. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.Ecco un’analisi dettagliata degli incontri previsti per questa giornata di campionato, con focus su Serie A e Serie B, includendo i pronostici secchi richiesti.

Lecce – Parma 2 (ore 12.30)

Gara valida per la ventesima giornata di Serie A. Si tratta di un delicato scontro salvezza tra due formazioni che cercano punti pesanti per allontanarsi dalla zona calda. Il Lecce punta sul fattore campo del “Via del Mare” per ritrovare solidità, mentre il Parma ha mostrato un gioco propositivo ma spesso poco concreto in trasferta. Data l’estrema incertezza e la necessità di non perdere, il Parma appare leggermente favorito per qualità tecnica.

Fiorentina – Milan 2 (ore 15)

Gara valida per la ventesima giornata di Serie A. La sfida del “Franchi” mette di fronte una Fiorentina altalenante e un Milan in piena lotta scudetto che deve riscattare i recenti passi falsi. I rossoneri vantano un attacco superiore con Leao e Pulisic, mentre la difesa viola ha mostrato diverse crepe nelle ultime uscite stagionali. La superiorità tecnica degli uomini di Allegri dovrebbe emergere sulla distanza, rendendo il successo esterno l’esito più probabile.

Verona – Lazio 2 (ore 18)

Match valido per la ventesima giornata di Serie A. L’Hellas Verona attraversa un momento difficile, con una difesa che fatica a mantenere la porta inviolata, mentre la Lazio di Sarri cerca continuità per restare agganciata alla zona Europa. I precedenti sorridono ai biancocelesti, che non perdono contro gli scaligeri da diversi anni e hanno un organico decisamente più profondo. La Lazio ha la maturità necessaria per espugnare il Bentegodi e portare a casa l’intera posta.

Inter – Napoli 1 (ore 20.45)

È il big match assoluto della ventesima giornata di Serie A, una sfida che mette in palio una fetta consistente di Scudetto tra i nerazzurri di Chivu e i partenopei di Conte. L’Inter a San Siro è una corazzata e vanta il capocannoniere Lautaro Martinez, ma il Napoli ha dimostrato di sapersi chiudere e ripartire con efficacia. Nonostante l’equilibrio tattico, la spinta del pubblico milanese e la forza d’urto dell’attacco interista fanno pendere l’ago della bilancia verso i padroni di casa.

Mantova – Palermo 2 (ore 15)

Incontro valevole per la diciannovesima giornata di Serie B. Il Mantova affronta una delle corazzate del campionato in un match che si preannuncia molto combattuto a centrocampo. Il Palermo ha una qualità individuale superiore e punta alla promozione diretta, rendendo ogni trasferta fondamentale per la classifica. Sebbene il Mantova sia squadra ostica tra le mura amiche, il divario tecnico dei rosanero dovrebbe fare la differenza nel secondo tempo.

Padova – Modena 2 (ore 17.15)

Incontro valevole per la diciannovesima giornata di Serie B.Il Padova sta vivendo un periodo di appannamento, soprattutto in fase realizzativa, e affronta un Modena molto più cinico sotto porta. Gli ospiti occupano una posizione di classifica migliore e hanno dimostrato maggiore solidità negli scontri diretti recenti. Le difficoltà dei padroni di casa nel costruire occasioni pulite potrebbero favorire il successo dei canarini in questa trasferta.

