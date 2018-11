Livorno – Perugia 0-1: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Livorno – Perugia: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21

LIVORNO – Questa sera alle ore 21 si giocherà Livorno – Perugia, incontro valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie B.

La cronaca minuto per minuto

RISULTATO PARZIALE: LIVORNO - PERUGIA 0-1 (1' T) 1' TEMPO 28' dall'altra parte verticalizzazione per Vido fermato in offside quindi un momento di nervosismo con l'attaccante che si becca un pò con Mazzoni. Interviene l'arbitro che decide di ammonirli entrambi 28' tentativo con il destro da fuori area di Valiani e palla che non inquadra lo specchio della porta 26' nuovo episodio da moviola, questa volta più incerto con Diamanti che finisce a terra dopo aver incrociato le gambe di Gyomber. L'arbitro, vicino all'azione, lascia giocare 25' fermato in fuorigioco Vido, questa volta si muove bene la linea difensiva della squadra di casa 23' punizione per il Perugia sulla trequarti d'attacco prima però tegola per il Livorno con Porcino che infortunato deve lasciare il campo, al suo posto c'è Fazzi 20' apprezzabile la reazione della squadra di casa, gara molto aperta e gradevole 17' giallo anche all'indirizzo di Valiani entrto molto duro a centrocampo su Mazzocchi 16' giallo a Raicevic che cade in area dopo un presunto contatto con Falasco che era intervenuto in scivolata. Il giocatore si è lasciato un pò cadere e decisione che ci sembra corretta vista in tempo reale 14' replica immediata di Diamanti che su sponda in area di Raicevic conclude ti potenza sul primo palo e decisivo Gabriel a deviare in angolo con palla destinata a infilarsi sotto l'incrocio dei pali! 13' MELCHIORRI!!! VANTAGGIO PERUGIA!!! verticalizzazione di Dainelli per Vido che in area vede il compagno smarcato. Per lui un gioco da ragazzi trafiggere Mazzoni con il piatto da due passi. Distratta la difesa amaranto nell'occasione 12' punizione quasi dal limite per Diamanti, parte la sua conclusione a giro ma palla che non si abbassa e supera di un paio di metri la traversa 10' Livorno molo pericoloso con Melchiorri che servito in area da Verre calcia su Mazzoni molto reattivo a respingere con i piedi! 7' contropiede partito da Kingsley per Dragomir che arriva fino al limite dell'area e serve Vido che si fa chiudere appena dentro l'area 5' cross in mezzo tagliato di Diamanti dal vertice destro dell'area verso il palo più lontano ma nè Valiani nè Porcino arrivano sulla sfera 2' prima punizione ottenuta da Diamanti, quindi lancio lungo per Raicevic e palla che si spegne sul fondo partiti! calcio d'avvio per il Livorno. Primo lancio in avanti e segnalazione di fallo per Raicevic Ingresso in campo delle due squadre. Benvenuti alla diretta di Livorno - Perugia, siamo pronti a seguire il posticipo della domenica in B, in attesa del big match di domani sera Pescara - Lecce. TABELLINO: LIVORNO (3-5-2): Mazzoni; Di Gennaro M., Dainelli, Gasbarro; Pedrelli, Valiani, Bruno, Agazzi, Porcino (dal 23' pt Fazzi); Diamanti, Raicevic. A disposizione: Zima, Murilo, Soumaoro, Koazk, Maiorino, Gonnelli, Bodgan, Rocca, Parisi, Maicon, Albertazzi. Allenatore: Lucarelli PERUGIA (4-3-1-2): Gabriel; Mazzocchi, Cremonesi, Gyomber, Falasco; Kingsley, Bianco, Verre; Dragomir; Vido, Melchiorri. A disposizione: Sgarbi, El Yamiq, Felicioli, Kouan, Ranocchia, Bordin, Moscati, Mustacchio, Biachimano, Terrani, Perilli, Leali. Allenatore: Nesta Reti: al 13' pt Melchiorri Ammonizioni: Raicevic, Valiani, Vido, Mazzoni Recupero:

Presentazione della partita

Da una parte c’è la compagne toscana che è reduce dalla netta sconfitta in casa della Salernitana ed in classifica occupa l’ultima posizione, in coabitazione col Carpi, con 5 punti. Dall’altra parte, invece, c’è al formazione umbra che è tornata al successo grazie alla vittoria nel finale contro il Padova. Il Grifone occupa la tredicesima posizione in classifica con 11 punti.

QUI LIVORNO – La squadra toscana dovrebbe scendere in campo col 3-5-2 con Mazzoni in porta, pacchetto difensivo composto da Gonnelli, Dainelli e Gasbarro. A centrocampo Bruno in cabina di regia con Valiani e Rocca mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Maicon e Fazzi. In attacco Diamanti a supporto di Raicevic.

QUI PERUGIA – La squadra umbra, invece, potrebbe schierarsi col 4-3-1-2 con Gabriel in porta, pacchetto difensivo composto da Ngawa e Felicioli sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Cremonesi e El Yamiq. A centrocampo Bianco in cabina di regia con Kingsley e Verre mezze ali mentre davanti spazio a Dragomir a supporto del tandem offensivo composto da Vido e Melchiorri.

Dove vederla in TV e in streaming

Livorno – Perugia, sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie B, verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni di Livorno – Perugia

LIVORNO (3-5-2): Mazzoni; Gonnelli, Dainelli, Gasbarro; Maicon, Valiani, Bruno, Rocca, Fazzi; Diamanti, Raicevic. Allenatore: Lucarelli

PERUGIA (4-3-1-2): Gabriel; Ngawa, Cremonesi, El Yamiq, Felicioli; Kingsley, Bianco, Verre; Dragomir; Vido, Melchiorri. Allenatore: Nesta

STADIO: Armando Picchi