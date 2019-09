Livorno – Salernitana: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Livorno – Salernitana: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la sesta giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21

LIVORNO – Domenica 29 settembre alle ore 21 si giocherà Livorno – Salernitana, incontro valevole per la sesta giornata del campionato di Serie B 2019/2020. I padroni di casa sono reduci dal pareggio esterno sul campo del Cosenza ed in classifica occupano la sedicesima posizione con 4 punti nei primi cinque turni. Dall’altra parte, invece, ci sono i campani che vengono pareggio interno di mercoledì contro il Chievo Verona ed in classifica occupano la quinta posizione con 10 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 29 settembre alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI LIVORNO – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-4-3 con Zima in porta, pacchetto difensivo composto da Morganella, Di Gennaro e Boben. A centrocampo in cabina di regia Luci e Agazzi mentre sugli esterni agiranno Gasbarro e Marsura. In attacco il tridente sarà composto da Murilo e Braken sugli esterni a supportare la punta centrale Raicevic.

QUI SALERNITANA – Ventura dovrebbe schierare i suoi col 3-5-2, ma avrà parecchie defezioni: Kiyine squalificato, indisponibili Herteaux, Billong, Jallow e Akpa Akpro. Difficile vedere convocato anche Lombardi. In porta senza dubbio giocherà Micai, il pacchetto difensivo sarà composto da Karo, Migliorini e Jaroszynski. A centrocampo Di Tacchio sarà il regista supportato da Odjer e Maistro, sugli esterni agiranno Cicerelli e Lopez. Il tandem d’attacco sarà nuovamente formato da Djuric e Giannetti.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Livorno – Salernitana, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie B 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Livorno – Salernitana

LIVORNO (3-4-3): Zima; Morganella, Di Gennaro, Boben; Gasbarro, Luci, Agazzi, Marsura; Murilo, Raicevic, Braken. Allenatore: Breda

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Cicerelli, Odjer, Di Tacchio, Maistro, Lopez; Djuric, Giannetti. Allenatore: Ventura

STADIO: Armando Picchi