Milan-Fiorentina 1-3, il tabellino: secondo successo di fila per i Viola

Il tabellino di Milan-Fiorentina 1-3 il risultato finale: reti di Pulgar, Castrovilli e Ribery per il successo netto della squadra di Montella.

MILANO – Nel match valido per la sesta giornata del campionato di Serie A la Fiorentina espugna San Siro battendo il Milan 3-1. Successo strameritato per la formazione Viola che sblocca la situazione nel primo tempo con il rigore di Pulgar. Nella ripresa la Fiorentina scappa via con Castrovilli e Ribery e sbaglia un rigore con Chiesa mentre Leao realizza il gol della bandiera per uno spento Milan. Con questa vittoria, la seconda consecutiva, la Viola sale a quota 8 in classifica mentre i rossoneri incassano la quarta sconfitta in sei gare.

Milan-Fiorentina 1-3: il tabellino del match

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie (46′ Krunic), Bennacer, Calhanoglu; Suso (79′ Castillejo), Piatek (58′ Duarte), Leao A disposizione: A. Donnarumma, Reina, Gabbia, R. Rodriguez, Duarte, Conti, Paquetà, Borini, Bonaventura, Biglia, Castillejo, Krunic, Rebic. Allenatore: Giampaolo

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli (79′ Benassi), Dalbert; Ribery (89′ Ghezzal), Chiesa (84′ Boateng). A disposizione: Terracciano, Venuti, Ranieri, Terzic, Ceccherini, Benassi, Ghezzal, Zurkowski, Cristoforo, Sottil, Vlahovic, K. P. Boateng. Allenatore: Montella

RETI: 14′ Rig. Pulgar (F), 66′ Castrovilli (F), 78′ Ribery (F), 80′ Leao (M)

AMMONIZIONI: Milenkovic, Pezzella, Lirola, Benassi (F), Bennacer, Calabria (M)

ESPULSIONI: Musacchio (M)

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 5′ nel secondo tempo

STADIO: San Siro