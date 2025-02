Livorno-Siena: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Livorno-Siena di domenica 16 febbraio 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in TV e in streaming la partita di Serie D

LIVORNO – Domenica 16 febbraio alle ore 14:30 andrà in scena, all’Armando Picchi di Livorno, Livorno – Siena. L’arbitro che dirigerà il derby toscano sarà Francesco Martini della sezione di Valdarno. La gara di andata fù vinta dal Livorno per 0-1 grazie ad un rigore nei minuti finali del match. Gli amaranto continuano la loro marcia verso la Lega Pro, sono primi in classifica con un netto +12 sulla seconda. Nelle ultime 5 partire il Livorno ha raccolto 13 punti, 4 vittorie ed un pareggio in casa del Grosseto. 9 i gol fatti e 3 i gol subiti. La corazzata di Paolo Indiani vuole continuare a stupire in un incontro, contro il Siena, dal sapore di altre categorie.

Il Siena si trova al 5° posto con 39 punti, posizione che vale i playoff. I bianconeri nelle ultime 5 partite ne hanno pareggiate 3 e vinte 2 subendo 1 solo gol e realizzandone 3. La squadra di mister Magrini è chiamata all’impresa e vuole conquistare i 3 punti nella trasferta Livornese, resa ancora più difficile dalla decisione presa dalle autorità locali di vietare la trasferta ai tifosi della Robur. Decisione dettata da motivi di ordine pubblico, non è stata accolta bene in casa Siena. La squadra di casa risulta nettamente favorita ma occhio al Siena, è una sfida che è aperta a qualsiasi risultato.

Tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA DI LIVORNO-SIENA]

LIVORNO:. A disposizione:



SIENA:. A disposizione:



Reti:



La presentazione del match

QUI LIVORNO – In vista del match contro il Siena Mister Indiani schiererà un 3-4-2-1. Tra i pali Cardelli, la difesa a tre composta da Siniega, Brenna e Risaliti. I quattro centrocampisti da destra a sinistra saranno: Marinari, Bellini, Bacciardi e Arcuri. I due fantasisti Russo e Dionisi alle spalle della punta Rossetti.

QUI SIENA – In vista del match contro il Livorno Mister Magrini schiererà un 4-3-1-2. A difendere i pali della Robur c’è Giusti, difesa a quattro con Biancon, Cavallari, Achy e Di Paola. In mezzo al campo Farneti, Masini e Suplja. Il trequartista Candido a supportare le punte Boccardi e Giannetti.

Probabili formazioni

LIVORNO (3-4-2-1): Cardelli, Siniega, Brenna, Risaliti, Marinari, Bellini, Bacciardi, Arcuri, Russo, Dionisi, Rossetti. Allenatore: Indiani

SIENA (4-3-1-2): Giusti, Biancon, Cavallari, Achy, Di Paola, Farneti, Madini, Suplja, Candido, Boccardi, Giannetti. Allenatore: Magrini

Dove vedere la partita in tv e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Canale 3 Toscana di studio 3 mentre sarà possibile vederla in differita su Granducato Tv.

A cura di Davide Cherubini