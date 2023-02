Locri – Catania 0-3: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Locri – Catania di domenica 19 febbraio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara del Macrì, valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie D girone I

LOCRI – Domenica 19 febbraio al Macrì, andrà di scena il big tra la rivelazione Locri e la capolista Catania. Calcio d’inizio alle ore 14:30, tra seconda e prima classificata. Il Locri, matricola terribile, vuole compiere una nuova impresa provando a fermare la corazzata etnea. La formazione calabrese, guidata da mister Mancini, ha totalmente stravolto le attese della vigilia di questa stagione. La sfortuna del Locri, è quella di aver trovato un Catania che in questa categoria è solo di passaggio, considerati i risultati straordinari raccolti fin qui da Carella e compagni. Gli amaranto, hanno i mezzi per mettere in difficoltà un Catania chiamato a dimostrare tutta la sua forza e correre sempre più verso il ritorno in Lega Pro. Ci sono tutti gli ingredienti per assistere ad una sfida spettacolare, dove tutto può davvero succedere. A dirigere il match, Gerardo Simone Caruso della sezione di Viterbo, coadiuvato dagli assistenti Simone Iuliano (Siena) e Lucio Magherini (Prato).

Reti: al 10' pt Chiarella M. (Catania) , al 35' pt De Luca G. (Catania) , al 22' st Sarao M. (Catania) .

Formazioni ufficiali

LOCRI (4-3-3): Iannì, Palermo, Mazzone, Romero, Mbaye; La Rosa, Marrazzo, Dodaro; Furina, Ficara, Carella. A disposizione: Gagliardotto, Paviglianiti, Aquino V., Aquino D., Zarich, Pagano, Chiricosta, Majore, Kamara. Allenatore: Mancini

CATANIA (4-3-3): Groaz; Rapisarda, Somma, Lorenzini, Castellini; Rizzo, Lodi, Vitale; Chiarella, Sarao, De Luca. A disposizione: Groaz, Boccia, Russotto, Forchignone, Palermo, Sarno, Giovinco, De Respinis, Baldassar.Allenatore: Ferraro

Presentazione del match

QUI LOCRI – I calabresi di mister Mancini si schierano con un 4-3-3, che prevede Iannì tra i pali, difesa a quattro con Aquino e Mbaye centrali, affiancati sugli esterni da Lucà e Romero. A centrocampo La Rosa, Marrazzo e Dodaro. In attacco,Furina e Ficara, agiranno ai lati a supporto del bomber argentino Carella.

QUI CATANIA – Mister Ferraro ritrova Rapisarda in difesa e Sarao in attacco. Per il resto il tecnico degli etnei conferma il suo consueto 4-3-3, con Groaz tra i pali, difesa a quattro composta da Somma e Lorenzini centrali, subordinati sulle corsie esterne da Rapisarda e Castellini. A centrocampo Rizzo, Lodi e Vitale. In attacco, spazio al tridente Chiarella-Sarao-De Luca.

Le dichiarazioni della vigilia

Renato Mancini (All.Locri): “Sarà un giorno storico e penso che sarà una bella gara da vedere e da giocare per i calciatori. Si apre sul Locri una domenica anomala se vogliamo, e vedere così tanto pubblico farà sì che sia una bella giornata di sport che conterà poco ai fini della classifica, perché al Catania lo vedo come un aereo e noi, dall’alto del nostro deltaplano, cercheremo di difenderci ma senza guardare al primo posto. La vittoria di Vibo ci ha dato la possibilità di affrontare la squadra siciliana in maniera tranquilla, però è logico che sono partite particolari che non vanno caricate, anche perché tutti vorrebbero giocare una partita del genere”.

Giovanni Ferraro (All.Catania): “Domenica è una partita importante come le altre perché il Catania non guarda la classifica, e bisogna pensare a vincere. Abbiamo grande rispetto per il Locri che sta disputando un campionato importante. Come loro stanno facendo qualcosa di straordinario, noi stiamo facendo qualcosa di eccezionale. Penso che sarà una gara a viso aperto“.

Le probabili formazioni di Locri – Catania

LOCRI (4-3-3): Iannì, Lucà, Aquino, Mbaye, Romero; La Rosa, Marrazzo, Dodaro; Furina, Ficara, Carella. Allenatore: Mancini

CATANIA (4-3-3): Groaz; Rapisarda, Somma, Lorenzini, Castellini; Rizzo, Lodi, Vitale; Chiarella, Sarao, De Luca. Allenatore: Ferraro

Dove vedere la partita in tv e streaming

Locri-Catania sarà visibile, per i residenti in Sicilia, in diretta TV e in chiaro, gratuitamente, su Telecolor, emittente siciliana che ha acquisito i diritti di trasmissione delle sfide dei rossazzurri.