Lokomotiv Mosca-Juventus 1-2, il tabellino: bianconeri agli ottavi

Il tabellino di Lokomotiv Mosca-Juventus 1-2 il risultato finale: reti di Ramsey e Douglas Costa per i bianconeri che volano agli ottavi.

MOSCA – Nel match valevole per la quarta giornata del Gruppo D di Champions League la Juventus vince 2-1 in casa della Lokomotiv Mosca staccando il pass per gli ottavi di finale. Reti di Ramsey e Douglas Costa (nel finale) per il successo della squadra bianconera mentre ai padroni di casa non basta il momentaneo pareggio di Miranchuk. Con questo successo, dunque, la squadra di Sarri stacca il pass per gli ottavi mentre la Lokomotiv lotterà per la terza posizione.

Lokomotiv Mosca-Juventus 1-2: il tabellino del match

LOKOMOTIV MOSCA (4-4-2): Guilherme; Ignatyev, Howedes, Corluka, Rybus; Zhemaletdinov (81′ Murilo), Barinov, Krychowiak, Joao Mario (85′ Kolomeystev); Miranchuk; Eder. A disposizione: Kochenkov, Zhivoglyadov, Idowu, Kolomeytsev, Murilo, Magkeev, Tugarev. Allenatore: Semin

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Khedira (70′ Douglas Costa), Pjanic, Rabiot; Ramsey (64′ Bentancur); Cristiano Ronaldo (81′ Dybala), Higuain. A disposizione: Buffon, De Sciglio, Dybala, Douglas Costa, Matuiti, Demiral, Bentancur. Allenatore: Sarri

RETI: al 3′ pt Ramsey, al 12′ pt Miranchuk, al 93′ st Douglas Costa (J)

AMMONITI: Bonucci, Douglas Costa (J), Rybus (L)

ESPULSI: //

RECUPERO: 0′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo