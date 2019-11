Elenco delle partite previste per oggi giovedì 7 novembre 2019: in primo piano l’Europa League con Roma e Lazio in campo.

ROMA – Dopo la due giorni di Champions League torna anche l’Europa League con le sfide valevoli per la quarta giornata della fase a gironi. Alle ore 18.55 Lazio-Celtic con i padroni di casa che sono obbligati a vincere per rincorrere l’obiettivo qualificazione mentre gli scozzesi sono in testa al girone. Alle ore 21 Borussia Monchengladbach-Roma con i padroni di casa che sono in testa alla Bundesliga mentre i capitolini stanno attraverso un buon momento di forma come dimostrano i tre successi consecutivi in campionato e la terza posizione in classifica. Di seguito l’elenco completo delle sfide che ci faranno compagnia nella giornata odierna.

EUROPA: Europa League – Fase a Gironi

16:50 FC Astana – Alkmaar

18:55

APOEL – Qarabag

Basilea – Getafe

CFR Cluj – Rennes

Dudelange – Siviglia

FC Copenhagen – Dyn. Kyiv

Krasnodar – Trabzonspor

LASK Linz – PSV

Lazio – Celtic [CRONACA DIRETTA]

Lugano – Malmo FF

Rosenborg – Sporting

St. Liege – Francoforte

21:00

Braga – Besiktas

Espanyol – Ludogorets

Ferencvaros – CSKA Mosca

Feyenoord – Young Boys

Manchester Utd – Partizan

Monchengladbach – Roma [CRONACA DIRETTA]

Oleksandriya – St. Etienne

Rangers – FC Porto

Wolfsberger AC – Basaksehir

Wolfsburg – Gent

Wolves – Slovan Bratislava

BRASILE: Serie A

00:00 Atletico-MG – Goias

01:00 Avai – Santos

01:30

Athletico-PR – Cruzeiro

Bahia – Chapecoense-SC

Vasco – Palmeiras

23:30

Ceara – Internacional

Sao Paulo – Fluminense

FRANCIA: Coppa di France

01:00

Franciscain – Golden Star

Moulien – Jeunesse

ITALIA: Coppa Italia Serie C – Play Off

20:00 FeralpiSalò – Lecco