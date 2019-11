Lazio e Roma rispettivamente impegnate con Celtic e Monchengladbach. Nella notte si è giocato nella Serie A brasiliana

Giovedì 7 novembre nuova giornata dedicata alle coppe. In questo caso parliamo di Europa League con Lazio e Roma impegnate nel 4° turno, ritorno dello scorso match. Pertanto i laziali ospiteranno il Celtic mentre i giallorossi nel campo dei tedesci del Monchengladbach. Entrambe le sfide si potranno seguire con il supporto della nostra webcronaca. In Europa c’è anche la Coppa di France mentre in Italia una sfida valida per la Coppa Italia di Serie C. Intanto nella notte si è già giocato in Brasile la Serie A. Successo casalingo per l’Atletico-MG sul Goias mentre vincono in trasferta sia il Santos (2-1 sull’Avai) che il Palmeiras (stesso risultato sul Vasco); pareggio per 1-1 tra Bahia e Chapecoense-SC mentre senza reti si conclude tra Athletico-PR e Cruzeiro. In Colombia per la Copa Aguila 2-1 dell’Ind. Medellin sul Deportivo Cali mentre nella Coppa di France Franciscain supera 1-0 il Golden Star e la Jeunesse passa 2-0 sul campo del Moulien. Nella Coppa Messico vittoria per Celaya e Santos Laguna rispettivamente 1-0 sul Necaxa e 2-0 sul Gadalajara; 1-1 tra Pachuca e Atlas. Infine per i Mondiali Under 17 3-2 del Brasile sul Cile e 4-0 della Francia sull’Australia. Andiamo ora a vedere il quadro completo dei risultati aggiornati in tempo reale di oggi.

