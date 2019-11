I suggerimenti per le scommesse sulle partite di giovedì 7 novembre 2019 sono dedicati integralmente alla quarta giornata della fase a girone di Europa League

Giovedì 7 novembre si gioca la quarta giornata della fase a gironi della Europa League, che quest’anno vede impegnate Lazio e Roma. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a detto torneo, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Feyenoord – Young Boys over 2,5 (ore 21)

Il Feyenoord è decimo con 17 punti nel massimo campionato olandese e in Coppa ha 6 punti. Lo Young Boys è primo nel massimo campionato svizzero a quota ed è ultimo nel gruppo a quota 3.

Celtic – Lazio over 2,5 (ore 18.55)

Gli scozzesi, in campionato, provengono da una vittoria casalinga e sono primi in classifica, insieme al Rangers, con 22 punti; comandano il girone con 4 punti. I biancocelesti sono reduci dal pareggio casalingo contro l’Atalanta e sono settimi, insieme a Fiorentina e Parma, con 12 punti; in Coppa sono quota 3.

Roma – Borussia Monchengladbach 1 (ore 21)

I giallorossi sono reduci dal pareggio esterno con la Sampdoria; in classifica sono sesti con 13 punti mentre sono in testa al girone a quota 4 . I tedeschi sono primi in Bundesliga con 16 punti, a pari merito con il Wolfsburg; in Coppa hanno conquistato un solo punto.

Apoel – Qarabag over 2,5 (ore 18.55)

In Europa League il Qarabag ha 4 punti mentre é nettamente in testa al campionato dell’Azerbajian. L’APOEL è a quota uno ed é soltanto quarto nel massimo campionato cipriota.

Dudelange – Siviglia 2 (ore 18.55)

Il Siviglia in Coppa è a punteggio pieno mentre è quinro nel massimo campionato spagnolo. In Europa League il Dudelange ha 3 punti ed è quinto nel massimo campionato del Lussemburgo.

Linz – PSV 1 (ore 18.55)

Il PSV in Coppa è a quota 7 mentre mentre è terzo nel massimo campionato olandese. In Europa League il Linz ha 3 punti ed è secondo nel massimo campionato autriaco.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 7 novembre 2019

Feyenoord – Young Boys over 2,5 (1,50)

Lazio – Celtic 1 (1,57)

Borussia Monchengladbach – Roma over 2,5 (1,60)

Apoel – Qarabag over 2,5 (2,05)

Dudelange – Siviglia 2 (1,13)

Linz – PSV 1 (2,45)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 214 euro