BKT, un nuovo sito web di informazione per raccontare lo sport

Dall’8 novembre, proprio sul nuovo sito, parte il contest “BKT Premia” dedicato ai tifosi della Serie BKT. Molti altri concorsi in arrivo.

SEREGNO – BKT presenta il nuovo sito sponsorship.bkt-tires.com che nasce con l’intento di raccontare la sua grande passione per lo sport, passione che l’azienda leader nello pneumatico Off-Highway ha dimostrato scendendo letteralmente in campo per sponsorizzare alcuni tra i più importanti eventi agonistici di tutto il mondo. Nel portale trovano infatti posto le sezioni dedicate al calcio italiano della Serie BKT, al cricket australiano della KFC Big Bash League, al calcio spagnolo de LaLiga, alle spettacolari acrobazie del Monster Jam e alla competizione calcistica francese di Coupe de la Ligue BKT.

Per ognuna di queste grandi manifestazioni sportive, una sezione specifica ne raccoglie le ultime notizie e la rassegna stampa. La pagina “eventi” ospita globalmente tutti gli avvenimenti di ogni campionato sponsorizzato BKT e infine il Social Wall propone un feed sempre aggiornato con i post provenienti dai social media con i trending topic.

Non è tutto. Il portale di BKT dedicato allo sport merita di essere visitato spesso anche perché l’azienda è molto attiva nell’organizzare contest che consentono di vincere premi e gadget esclusivi. Queste iniziative coinvolgono continuamente i fan in esperienze uniche.

Inaugura la stagione dei contest la nuova iniziativa dal titolo “BKT Premia” che parte l’8 novembre e che consente di vincere la T-shirt ufficiale della squadra del cuore, il pallone ufficiale della Serie BKT oppure il pallone BKT. Questo concorso sarà attivo per ogni giornata di campionato e solo durante le partite. Per partecipare basterà essere in possesso di un biglietto per la Serie BKT 2019/20 ed inserire i propri dati sul sito sponsorship.bkt-tires.com oppure bktpremia.com e incrociare le dita!

E a proposito di iniziative uniche, in arrivo a fine novembre anche il concorso che regala ai tifosi della Serie BKT il Walk About: ovvero la possibilità di passeggiare in zone off-limits dello stadio, come gli spogliatoi o le panchine poco prima della partita e di varcare il tunnel che porta in campo e vedere lo stadio gremito di tifosi. Il sogno di ogni appassionato di calcio. Inoltre il contest consentirà ad alcuni fortunati di assistere agli allenamenti della propria squadra del cuore.

Le informazioni relative a tutti concorsi BKT saranno disponibili sl nuovo sito sponsorship.bkt-tires.com che è inizialmente disponibile in inglese, italiano e francese. Verranno aggiunte in seguito altre lingue, a testimonianza del fatto che BKT è un marchio presente in oltre 160 Paesi del mondo e dialoga a livello globale parlando molti linguaggi, incluso quello dello sport.

sponsorship.bkt-tires.com testimonia la passione concreta e vera dell’azienda per lo sport e per i valori di spirito di gruppo, competitività e fairplay che trasmette. Il nuovo sito consente a BKT di avvicinarsi ancora più ai suoi utilizzatori finali – coloro che ogni giorno utilizzano per lavoro i macchinari agricoli, industriali e OTR equipaggiati con pneumatici BKT – che sono anche appassionati di sport.