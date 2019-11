Seconda giornata dedicata alla competizione per club con altre due italiane in campo. C’è anche la Coppa Italia di C il 6 novembre 2019

Mercoledì 6 novembre con un nuovo turno di Champions League. Dopo la serata di ieri con Napoli e Inter in campo oggi spazio a Juventus e Atalanta per al 4° giornata della fase a gironi. Entrambi gli incontri avranno anche il supporto della nostra webcronaca. Si gioca anche la UEFA Youth League con le squadre under 19 oltre che una gara di Europa League e per l’Italia c’è la Coppa Italia di Serie C. Prima di passare a consultare i risultati del giorno andiamo a vedere quelli che si sono già conclusi. Partiamo dal Messico con il successo esterno del Nayarit sul Murcielagos per 2-1 mentre per i Mondiali under 17 successo per 3-1 dell’Olanda sulla Nigeria.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

