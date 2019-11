Prosegue la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2019-2020, che vede impegnate anche Atalanta e Juventus, rispettivamente, Manchester City e Lokomotiv Mosca

BERGAMO – Al centro della programmazione calcio in tv di mercoledì 6 novembre c’è la quarta giornata della fase a gironi della Champions League, che vede interessate anche Atalanta e Juventus. Gli orobici sono reduci dalla sconfitta casalinga contro il Cagliari e in campionato sono quarti con 21 punti, a pari merito con i sardi e con la Lazio. La squadra di Guardiola proviene dal successo in rimonta contro il Southampton e sono secondi a quota 25. I russi sono reduci da un pareggio esterno e in classifica sono secondi con 30 punti. I bianconeri provengono dalla vittoria nel derby e sono in testa con due punti di vantaggio sull’Inter.

Si giocano anche Olympiacos – Bayern Monaco, Paris Saint Germain – Bruges, Real Madrid – Galatasaray, Bayer Leverkusen – Atletico Madrid, Stella Rossa – Tottenham e Dinamo Zagabria-Shakhtar Donetsk.



Nel pomeriggio scende in campo la UEFA Youth League, il toneo dedicato alle rappresentative giovanili delle squadre che partecipano alla Champions League. Spazio anche alla Coppa Italia di Serie C e al Mondiale Under 17.

Calcio in tv oggi 6 novembre 2019: dove vedere le partite in diretta tv e streaming. Il quadro degli incontri

00.00

Nigeria-Olanda (Ottavi di finale Mondiali Under 17) – SKY SPORT FOOTBALL

14.30

Piacenza-Imolese (Coppa Italia Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00

Pro Vercelli-Carpi (Coppa Italia Serie C) – ELEVEN SPORTS

Catanzaro-Monopoli (Coppa Italia Serie C) – ELEVEN SPORTS

Lokomotiv Mosca-Juventus (UEFA Youth League) – CANALE 20 (differita)

17.30

Monza-Pro Patria (Coppa Italia Serie C) – ELEVEN SPORTS

18.00

Atalanta-Manchester City (UEFA Youth League) – CANALE 20 (differita)

18.30

Viterbese-Teramo (Coppa Italia Serie C) – ELEVEN SPORTS

18.55

Lokomotiv Mosca-Juventus (UEFA Champions League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252 satellite)

Bayern-Olympiacos (UEFA Champions League) – SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 253 satellite)

20.30

Casertana-Bisceglie (Coppa Italia Serie C) – ELEVEN SPORTS

Reggina-Potenza (Coppa Italia Serie C) – ELEVEN SPORTS

Siena-Arezzo (Coppa Italia Serie C) – ELEVEN SPORTS

Padova-Vicenza (Coppa Italia Serie C) – ELEVEN SPORTS

Ravenna-Cesena (Coppa Italia Serie C) – ELEVEN SPORTS

Ternana-Fermana (Coppa Italia Serie C) – ELEVEN SPORTS

Juventus U23-Alessandria (Coppa Italia Serie C) – ELEVEN SPORTS

Avellino-Cavese (Coppa Italia Serie C) – ELEVEN SPORTS

Spagna-Senegal (Ottavi di finale Mondiali Under 17) – SKY SPORT (canale 259 satellite)

Giappone-Messico (Ottavi di finale Mondiali Under 17) – SKY SPORT (canale 260 satellite)

21.00

Atalanta-Manchester City (UEFA Champions League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252 satellite)

Bayer Leverkusen-Atletico Madrid (UEFA Champions League) – SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 253 satellite)

Real Madrid-Galatasaray (UEFA Champions League) – SKY SPORT e SKY SPORT (canale 254 satellite)

PSG-Bruges (UEFA Champions League) – SKY SPORT e SKY SPORT (canale 255 satellite)

Stella Rossa-Tottenham (UEFA Champions League) – SKY SPORT e SKY SPORT (canale 256 satellite)

Dinamo Zagabria-Shakhtar Donetsk (UEFA Champions League) – SKY SPORT e SKY SPORT (canale 257 satellite)

