Le squadre italiane saranno rispettettivamente impegnate con Dortumund e Salisburgo. In campo anche la UEFA Youth League

Martedì 5 novembre sotto il segno della Champions League con in primo piano gli impegni di Inter e Napoli che affronteranno nuovamente ma a campi invertiti gli avversari dell’ultimo turno. Pertano i nerazzurri andranno a far visita al Borussia Dortmund e gli azzurri attendono al San Paolo il Salisburgo. I due incontri avranno anche il supporto della nostra webcronaca. Parallelamente in campo anche gli under 19 della UEFA Youth League. Prima di vedere il quadro con i risultati aggiornati in tempo reale delle principali partite andiamo a vedere chi è già sceso in campo. Partiamo dalla Superliga argentina con lo 0-0 tra Central Cordoba e Velza Sarsfield e il successo esterno del Lanus sull’Hurucan. Gara decisa da una rete all’87’ di De La Vega. In Messico 3-1 dell’UAM Potros in casa dello Zapotec per la Ascenso mentre nella Liga Premier Serie A 1-0 sempre fuori casa dell’UA Zacatecas sul Reynosa.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]