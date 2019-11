I suggerimenti per le scommesse sulle partite di martedì 5 novembre 2019 sono dedicati integralmente alla quarta giornata della fase a gironi di Champions League

Martedì 5 novembre si gioca la quarta giornata della fase a gironi della Champions League, che quest’anno vede impegnate ben quattro squadre italiane: Juventus, Napoli, Roma e Atalanta. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a detto torneo, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Chelsea – Ajax 1 (ore 21)

Nel Gruppo H Ajax e Chelsea sono in testa al gruppo con 6 punti. L’Ajax è primo anche nel massimo campionato olandese, a +6 dall’Alkmaar. Il Chelsea é quarto nel massimo campionato inglese.

Zenit – Lipsia over 2,5 (ore 18.55)

Nel Gruppo H il Lipsia ha 6 punti ed è terzo nel massimo campionato tedesco, a -4 Monchengladbach. In Champions lo Zenit è a quota 4 mentre é in testa al massimo campionato russo.

Liverpool – Genk 1 (ore 21)

Nel Gruppo E il Genk ha un punto mentre è otttavo nel massimo campionato belga. In Champions il Liverpool ha 6 punti mentre é la capolista del massimo campionato inglese.

Inter – Borussia Dortmund 1 (ore 21)

Incontro valevole per la quarta giornata del Gruppo F di Champions League. I tedeschi sono reduci dal successo casalingo contro il Wolfsburg e in classifica sono secondi con 19 punti. I nerazzurri provengono invece dal successo esterno col Bologna e sono econdi a quota 28, a -1 dalla Juventus. All’andata è finita 2-0 in favore della squadra di Conte.

Salisburgo – Napoli over 2,5 (ore 18.55)

Incontro valevole per la quarta giornata del Gruppo E di Champions League. La squadra di Ancelotti , reduce dalla sconfitta contro la Roma, è soltanto settima in classifica. Gli austriaci, invece, sono primi.

Barcellona – Slavia Praga 1 (ore 18.55)

Nel Gruppo E lo Slavia Praga, che domina il campionato ceco, ha un solo punto. In Champions il Barcellona, in testa alla Liga spagnola a pari merito con Real Madrid e Real Sociedad, è a quota 7.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 5 novembre 2019

Chelsea – Ajax 1 (1,95)

Zenit – Lipsia over 2,5 (1,62)

Liverpool – Genk 1 (1,08)

Borussia Dortmund – Inter 1 (2,05)

Napoli – Salisburgo 1 (1,90)

Barcellona – Slavia Praga 1 (1,19)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 158 euro