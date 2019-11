Sfida molto delicata tra le due squadre a caccia di punti per tirarsi su dal fondo della classifica. Posticipo anche in Serie B e in altri campionati europei il 4 novembre 2019

Lunedì 4 novembre si apre con i posticipi in Serie A, B e C per l’Italia. Seguiremo da vicino il delicato match tra SPAL e Sampdoria e quello di B tra Cosenza e Cremonese grazie al supporto della webcronaca. Il quadro si completa con la Ligue 2, Championship e Primeira Liga. Prima di vedere però il dettaglio dei risultati in tempo reale della giornata odierna spazio ai match che si sono già conclusi. Partiamo dalla Superliga argentina con il successo casalingo dell’Independiente sul San Lorenzo. 2-1 il punteggio con Romero S. che nel finale di tempo su assist di Sanchez sblocca il match. Immedito pari di Romero O. innescato da Pitton al 6′ della ripresa ma dopo appena 11 minuti Romero S. fissa il punteggio trasformando un rigore. In Messico 3-0 del Juarez su Tijuana e pareggio per 1-1 tra Leon e Monarcas. Per i Mondiali Under 17 Italia sconfitta 2-1 dal Paragua e 8-0 del Messico sulle Isole Salomone. Infine in Perù 1-0 esterno dell’U. San Martin sul Cesar Vallejo.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

