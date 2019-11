I suggerimenti per le scommesse sulle partite di mercoledì sono dedicati integralmente alla quarta giornata della fase a girone di Champions League 2019-2020

Mercoledì 6 novembre prosegue la quarta giornata della fase a gironi della Champions League, che quest’anno vede impegnate ben quattro squadre italiane: Juventus, Napoli, Roma e Atalanta. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a detto torneo, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Leverkusen – Atletico Madrid under 2,5 (ore 21)

Nel Gruppo A l’Atletico Madrid ha 7 punti mentre è quarto nel massimo campionato spagnolo. In Champions il Leverkusen è ancora fermo a quota zero mentre é decimo in Bungesliga.

Paris Saint Germain -Club Brugge 1 (ore 21)

Nel Gruppo A il Club Brugge ha due punti mentre è in testa al massimo campionato belga. In Champions il PSG è primo a quota nove mentre é la capolista della Ligue 1, a +7 dall’Angers.

Real Madrid – Galatasaray 1 (1,19)

Nel Gruppo A il Galatasaray ha un punto mentre è quinto nel massimo campionato turco. In Champions quattro punti anche per il Real Madrid, che è primo nella Liga Spagnola, a pari merito con Barcellona e Real Sociedad

Lokomotiv Mosca – Juventus 2 (ore 18.55)

I russi sono reduci da un pareggio esterno e in classifica sono secondi con 30 punti. I bianconeri provengono dalla vittoria nel derby e sono in testa con due punti di vantaggio sull’Inter.

Atalanta – Manchester City over 2,5 (ore 21)

Gli orobici sono reduci dalla sconfitta casalinga contro il Cagliari e in campionato sono quarti con 21 punti, a pari merito con i sardi e con la Lazio. La squadra di Guardiola proviene dal successo in rimonta contro il Southampton e sono secondi a quota 25.

Bayern Monaco – Olympiakos 1 (ore 18.55)

Nel Gruppo B l’Olimpiakos ha due punti mentre è settimo nel massimo campionato greco. In Champions il Bayern Monaco ha nove punti mentre é quarto in Bundesliga, a -a dalla capolista Monchengladbach .

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 6 novembre 2019

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 94 euro