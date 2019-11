Lazio – Celtic: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Lazio – Celtic del 7 novembre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la quarta giornata del Gruppo E di Europa League, calcio d’inizio alle ore 18.55

ROMA – Giovedì 7 novembre alle ore 18.55 andrà in scena Lazio – Celtic, incontro valevole per la quarta giornata del Gruppo E di Europa League. Da una parte ci sono i padroni di casa che, in campionato, sono reduci dal successo esterno col Milan e in classifica occupano il quarto posto, insieme ad Atalanta e Cagliari, con 21 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono gli scozzesi che vengono da un successo esterno nella Coppa Nazionale. Per quanto riguarda la situazione nel Gruppo E decisivo diventa questo match per la squadra di Inzaghi, terza con 3 punti, mentre gli ospiti sono al comando con 7 punti.

La cronaca minuto per minuto

Giovedì 7 novembre alle ore 18 le formazioni ufficiali, dalle 18.55 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI LAZIO – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-5-2 con Strakosha in porta, pacchetto difensivo composto da Luiz Felipe, Vavro e Acerbi. A centrocampo Parolo in cabina di regia con Milinkovic e Luis Alberto mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Lazzari e Lulic. In attacco tandem offensivo composto da Correa e Immobile.

QUI CELTIC- La squadra scozzese dovrebbe schierarsi col 4-2-3-1 con Foster tra i pali, reparto difensivo formato da Frimpong e Taylor sulle corsie esterne mentre nel mezzo Jullien e Ajer. A centrocampo Brown e McGregor in cabina di regia mentre davanti terzetto composto da Forrest, Rogic e Elyounoussi alle spalle dell’unica punta Edouard.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Lazio – Celtic, valevole per la quarta giornata del Gruppo E di Europa League, verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno.

Le probabili formazioni di Lazio – Celtic

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Vavro, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi.

CELTIC (4-2-3-1): Forster; Frimpong, Jullien, Ajer, Taylor; Brown, McGregor; Forrest, Rogic, Elyounoussi; Edouard. Allenatore: Lennon.

STADIO: Olimpico