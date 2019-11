Europa League, Lazio-Celtic: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Lazio-Celtic: incontro valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League, calcio d’inizio alle ore 18.55.

ROMA – Tra poco faranno il loro ingresso in campo i giocatori di Lazio e Celtic nel match valido per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League. Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-5-2 per la Lazio con il tandem offensivo format da Caicedo e Immobile mentre il Celtic risponde col 4-2-3-1 con Forrest, Christie e Elyounoussi alle spalle di Edouard.

Le formazioni ufficiali di Lazio-Celtic

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Vavro, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Parolo, Jony; Caicedo, Immobile. Allenatore: Inzaghi

CELTIC (4-2-3-1): Forster; Elhamed, Jullien, Ajer, Taylor; Brown, Hayes; Forrest, Christie, Elyounoussi; Edouard. Allenatore: Lennon