Serie A 2019-2020, 12° giornata: tutto per il fantacalcio

ROMA – Nemmeno il tempo di archiviare l‘undicesima e già si pensa alla dodicesima giornata del campionato italiano di calcio di Serie A 2019/2020, spalmata su tre giorni, dall’8 al 10 novembre.

Si comincia venerdì con l’anticipo Sassuolo – Bologna. I biancoverdi provengono dal pareggio rimediato in trasferta sul campo del Lecce e in classifica sono dodicesimi con 10 punti. Due lunghezze in più per i felsinei, tredicesimi e reduci dalla sconfitta casalinga contro l’Inter

Sabato si disputano tre incontri. Alle 15 è in programma la sfida tra Brescia, con l’esordio di Grosso in panchina, e il Torino. Alle 18 l’Inter di Conte ospita a San Siro l’Hellas Verona, puntando al primo posto in classifica almeno per qualche ora. In serata, alle 20.45 il Napoli di Ancelotti riceve il Genoa.

Domenica si giocano le altre sei gare. Il lunch match vede impegnato il sorprendente Cagliari contro la Fiorentina. Alle 15 spazio a Udinese-Spal, Sampdoria-Atalanta e Lazio-Lecce. Alle 18 al Tardini di Parma i ducali ricevono la Roma di Fonseca. Posticipo serale sarà il big match in scena all’Allianz Stadium tra la Juventus capolista, desiderosa di arrivare alla sosta con il primato in solitaria, e il Milan, in cerca di conferme dopo una prima parte di campionato altalenante,

Serie A, 12° giornata di andata: risultati in tempo reale, tutto per il fantacalcio

Venerdì 8 novembre

20.45

Sassuolo-Bologna

Sabato 9 novembre

15.00

Brescia-Torino

18.00

Inter-Verona

20.45

Napoli-Genoa

Domenica 10 novembre

12,30

Cagliari-Fiorentina

15.00

Udinese-Spal

Sampdoria-Atalanta

Lazio-Lecce

18.00

Parma-Roma

20.45

Juventus-Milan