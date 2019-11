Udinese – SPAL: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Udinese – Spal del 10 novembre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

UDINE – Domenica 10 novembre alle ore 15 andrà in scena Udinese – SPAL, match valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. I padroni di casa sono reduci dalla vittoria esterna contro il Genoa ed in classifica occupano la dodicesima posizione con 12 punti. Gli ospiti, invece, sono reduci dalla sconfitta interna di misura contro la Sampdoria ed in classifica occupano l’ultima posizione con 7 punti. Dirigerà la gara il signor Massa della sezione di Imperia.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 10 novembre alle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI UDINE – Con il solo Larsen indisponibile, i friulani dovrebbero scendere in campo col 3-5-2 con Musso in porta, pacchetto difensivo composto da Becao, Ekong e Samir. A centrocampo Jajalo in cabina di regia con Mandragora e De Paul mezze ali mentre sugli esterni agiranno Ter Avest e Sema. Il tandem d’attacco sarà composto da Okaka e Nestorovski

QUI SPAL – Gli emiliani dovrebbero scendere in campo in maniera speculare con il 3-5-2. Berisha in porta, pacchetto difensivo composto da Cionek, Vicari e Tomovic. A centrocampo Missiroli in cabina di regia con Murgia e Kurtic mezze ali mentre sugli esterni Strefezza e Reca. In attacco confermata la coppia Floccari e Petagna. Indisponibili Fares, D’Alessandro e Di Francesco con Igor squalificato.

Dove vederla in TV e in streaming

La sfida Udinese – SPAL, valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A, sarà trasmessa in esclusiva su Sky e in streaming attraverso la piattaforma SkyGo.

Le probabili formazioni di Udinese – SPAL

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Samir; Ter Avest, Mandragora, Jajalo, De Paul, Sema; Okaka, Nestorovski. Allenatore: Gotti

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; Strefezza, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca; Floccari, Petagna. Allenatore: Semplici

STADIO: Dacia Arena