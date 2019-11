Grande qualità a centrocampo con Luis Alberto, Pjanic e il rientro di Sensi. In avanti bomber di razza con Berardi impegnato nel derby

Venerdì 8 novembre al via una nuova giornata di Campionato per la Serie A. In questa 12ma andiamo a vedere la formazione consigliata per il fantacalcio. Partiamo come sempre dal portiere, in questa occasione è stato scelto Musso. Il numero uno della SPAL si è rimostrato in più occasioni decisivo e affronterà un avversario che sta accusando più di un problema in zona gol. Se a questo aggiungiamo l’exploit dei bianconeri a Genova ci possiamo aspettare una giornata relativamente tranquilla.

Tra i difensori con la media più alta e domani contro la sua ex squadra, Bonucci è il primo della lista per la nostra super difesa. Con i bianconeri che stentano un pò in campionato e in Champions nonostante i risultati siano brillanti potrebbe essere proprio lui nelle palle inattive a farsi valere nel gioco aereo contro una difesa non proprio imperforabile. Sta facendo molto bene con la maglia del Genoa collezionando ben 4 assist. Paolo Ghiglione potrebbe far bene anche nel difficile campo di Napoli considerando anche l’impegno degli azzurri in Champions di ieri. Terzo elemento della difesa è Gosens in un’Atalanta a caccia del pronto riscatto in campionato contro una Samp che pur vincendo con la SPAL non ha certo risolto tutti i suoi problemi in una volta sola.

Passiamo al centrocampo con un gradito rientro in casa Inter. Parliamo di Sensi che anche se non ancora al 100% è in grado di dare quel qualcosa in più di imprevedibilità al gioco offensivo. La squadra di Conte non può far a meno del suo talento. Non fallisce un colpo soprattuto in campionato. Pjanic ha già 3 gol in attivo, un assist e una media invidiabile. Se aggiungiamo che nei match clou lui non ne stecca una, la scelta pare obbligata. Il Cagliari va a mille e contro una Fiorentina di alti e bassi quale chance migliore per una buona prestazione? Lo sa bene Nainggolan che vuole trascinare sempre più in alto i rossoblù. La sua classe cristallina e un avversario abbordabile dovrebbe regalare una nuova giornata di gran calcio a Luis Alberto che ha ben 6 assist e un gol all’attivo.

Tridente esplosivo con due bomber di razza come Lukaku e Immobile, entrambi con un turno di campionato alla portata. Forse qualche fatica di coppa e un minutaggio non da 90 minuti ma sono loro i cecchini infallibili cui puntare nuovamente. Con loro mettiamo anche Domenico Berardi che nel derby di domani vuol continuare a dimostrare che questa è davvero la stagione giusta per far bene. 7 le reti ad oggi siglate e una media molto alta per lui. Andiamo dunque a vedere il riepilogo con la top 11 scelta per questa giornata di fantacalcio.

TOP 11 FANTACALCIO SERIE A 2019-2020, 12° GIORNATA