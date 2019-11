Monza, preso Paletta a parametro zero: per lui contratto triennale

L’ex difensore di Parma, Milan e Atalanta ha firmato un contratto triennale con i brianzoli. Super affare a parametro zero per la serie C

MONZA – I brianzoli piazzano un colpaccio per la difesa ingaggiando a parametro zero Gabriel Paletta. Classe 1986, era rimasto svincolato dopo l’esperienza cinese allo Jiangsu Suning e torna da Galliani e Berlusconi che già lo hanno avuto al Milan dal 2016 al 2018.

Il Monza adesso può contare sull’esperienza di un giocatore che, cresciuto al Banfield in Argentina, è stato anche al Liverpool e al Boca Juniors, per poi consacrarsi nel nostro campionato con quasi cinque stagioni al Parma, poi nel 2015 un prestito all’Atalanta per poi rientrare al Milan e giocare per 2 anni con loro dal 2016 al 2018. Terminato il contratto con il Milan si accasa in Cina nel club all’epoca guidato da Fabio Capello. Nella sua carriera ha anche tre presenze con la Nazionale italiana. Insomma, un calciatore di assoluto affidamento, che in serie C farà la differenza e vorrà dare il suo contributo alla promozione diretta dei brianzoli.