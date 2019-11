Europa League, Lazio – Celtic: biancocelesti nettamente favoriti

Europa League, Lazio – Celtic: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma giovedì 7 novembre dalle ore 18.55. Per i bookmakers favoriti i biancocelesti

Giovedì 7 novembre si gioca Lazio -Celtic, quarta gara della fase a gironi della Europa League 2019/2020; calcio di inizio fissato per le ore 18.55. La squadra di Simone Inzaghi proviene dalla sconfitta rimediata a San Siro contro il Milan e ora in classifica è quarta con 21 punti, a pari merito con Atalanta e Cagliari; in Coppa è a quota 3 Gli avversari sono in testa sia al girone con 7 punti sia nel campionato scozzese.

Europa League, Lazio – Celtic: per i bookmakers biancocelesti nettamente favoriti

Il segno 1 è quotato da 1,57 a 1,62. Il segno X è offerto da 4,00 a 4,20 mentre il segno 2 è dato da 5,15 a 5,50.

Per quanto riguarda la doppia chance, l’1X è dato da 1,14 a 1,15, l’X/2 è offerto da 2,25 a 2,28, l’1/2 vale da 1,22 a 1,23.

I bookmakers credono che ci saranno tanti gol: l’Under 2,5 è dato da 2.00 a 2,02 e l’Over 2,5 da 1,67 a 1,70. Pensano che andranno a segno entrambe le squadre: il Goal vale da 1,72 a 1,75, il No goal da 1,95 a 2,00.

Il risultato più esatto potrebbe essere l’1-0 (a 7,00) seguito dal 2-0 (da 7,50a 8,00) e dal 2-1 (da 7,75 a 8,00).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale da 4,20 a 4,25.