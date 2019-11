Borussia Moenchengladbach – Roma: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Borussia Moenchengladbach – Roma del 7 novembre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la quarta giornata del Gruppo J di Europa League, calcio d’inizio alle 21

MOENCHENGLADBACH – Giovedì 7 novembre alle ore 21 andrà in scena Borussia Moenchengladbach – Roma, incontro valevole per la quarta giornata del Gruppo J di Europa League. Da una parte c’è la formazione tedesca che, in Bundesliga, viene dal successo esterno contro il Leverkusen ed in classifica occupa la prima posizione solitaria con 22 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra capitolina che è reduce dal successo col Napoli e in classifica occupa il terzo posto con 22 punti. Per quanto riguarda la situazione nel Gruppo J la compagine di Fonseca occupa la prima posizione con 5 punti mentre la squadra tedesca è ultima con 2.

La cronaca minuto per minuto

BORUSSIA MOENCHENGLADBACH-ROMA IN DIRETTA Giovedì 7 novembre alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI BORUSSIA MOENCHENGLADBACH – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-1-2 con Sommer tra i pali, pacchetto difensivo composto da Lainer e Wendt sulle corsie esterne mentre nel mezzo Jantschke e Ginter. A centrocampo Zakaria in cabina di regia con Kramer e Neuhaus mezze ali mentre davanti Herrmann a supporto del tandem offensivo composto da Stindl e Thuram.

QUI ROMA – Fonseca dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Pau Lopez in porta, pacchetto difensivo composto da Florenzi e Kolarov sulle corsie esterne mentre nel mezzo Fazio e Smalling. A centrocampo Veretout e Mancini in cabina di regia mentre davanti spazio a Perotti, Pastore e Zaniolo alle spalle di Dzeko.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Borussia Moenchengladbach – Roma, valevole per la quarta giornata del Gruppo J di Europa League, verrà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e in chiaro su TV8.

Le probabili formazioni di Borussia Moenchengladbach – Roma

BORUSSIA MOENCHENGLADBACH (4-3-1-2): Sommer; Lainer, Jantschke, Ginter, Wendt; Kramer, Zakaria, Neuhaus; Herrmann; Stindl, Thuram. Allenatore: Rose

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Perotti, Pastore, Zaniolo; Dzeko. Allenatore: Fonseca

STADIO: Borussia Park