Borussia Monchengladbach – Roma 2-1: il tabellino

Il tabellino di Borussia Monchengladbach – Roma 2-1 il risultato finale: beffata ancora nei minuti finali del recupero la Roma che torna a casa con 0 punti immeritatamente

MONCHENGLADBACH – Nel match valevole per la quarta giornata del Gruppo j di Europa League i padroni di casa riescono a beffare ancora una volta al 90+5′ la Roma. Questa volta è Thuram a mettere la firma decisiva. Primo tempo chiuso in svantaggio per gli ospiti che vanno sotto grazie ad un autogol di Fazio al 36′. Nella ripresa scende in campo una squadra totalmente diversa e la Roma inizia a dare spettacolo, fino a quando non trova il pareggio al 64′ con lo stesso Fazio. Si complica adesso il girone per la squadra italiana che si vede quasi costretta ad andare a vincere in Turchia.

Il tabellino di Borussia Monchengladbach – Roma

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (3-5-2): Sommer; Elvedi, Jantschke (dal 28′ Hofmann), Ginter; Wendt (dal 85’Bensebaini); Zakaria, Lainer, Neuhaus (dal 73′ Plea), Benes; Thuram, Stindl. A disposizione: Strobl, Kramer, Plea, Beyer, Hofmann, Bensebaini, Grun. Allenatore: Rose.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Smalling, Fazio, Kolarov; Mancini (dal 59′ Diawara), Veretout; Zaniolo (dal 76′ Under), Pastore, Kluivert; Dzeko. A disposizione: Mirante, Jesus, Perotti, Under, Florenzi, Diawara, Antonucci. Allenatore: Fonseca.

Reti: 35′ Fazio (AU). 64′ Fazio (Roma), 90+5′ Thuram (Borussia M.).

Ammonizioni: Mancini, Santon, Diawara (Roma); Benes, Bensebaini, Thuram, (Neuhaus e Kramer nel post partita)(Borussia M.).

Recupero: 1min (°T); 5min (2°T).