Luca Avellini è un nuovo giocatore del Trastevere Calcio 2022/23

ROMA – Il Trastevere comunica di aver raggiunto l’accordo con il giocatore Luca Avellini, terzino destro classe 2003, nell’ultima stagione in Serie D al Tiferno 1919. Cresciuto nel settore giovanile del Città di Ciampino, con la maglia degli aeroportuali ha disputato tutti i campionati Élite, dall’Under 14 fino all’Under 17. Nel 2020 l’esordio tra i grandi, prima ad Astrea e poi nel Centro Sportivo Primavera, in Eccellenza. Nella passata stagione il debutto nella massima serie dilettantistica con la formazione umbra, con cui conquista il nono posto nel girone E disputando 33 partite.

Queste le sue prime parole da giocatore amaranto: “Sono davvero felice di essere arrivato a Trastevere, personalmente ritengo che sia la società più importante che ci sia nel Lazio in Serie D e non vedo l’ora di indossare questa maglia. Mi aspetto di disputare un campionato di livello, come del resto questa squadra ha sempre fatto negli ultimi anni e spero di essere d’aiuto al mister, ai compagni e a tutta la società”.