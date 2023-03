Lucchese – Ancona: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Lucchese – Ancona di Domenica 5 marzo 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la trentesima giornata del campionato di Serie C 2022-2023

LUCCA – Domenica 5 marzo 2023 allo Stadio “Porta Elisa” di Lucca, andrà in scena Lucchese – Ancona, match valido per la trentesima giornata di Serie C, girone B; calcio di inizio alle ore 14.30. I toscani vengono dal pareggio esterno a reti bianche contro il Montevarchi; sono decimi con 49 punti, frutto di decimi vittorie, decimi pareggi e nove sconfitte; ventotto gol realizzati e ventiquattro subiti. I marchigiani sono reduci dalla sconfitta casalinga per 0-3 contro l’Entella e sono quarti a quota 49, con un cammino di quattordici partite vinte, sette pareggiate e otto perse, quarantatré reti realizzate e ventinove incassate. Sono ventisette i precedenti ufficiali tra le due squadre a “Porta Elisa”: bilancio di dieci vittorie rossonere, tredici pareggi e quattro successi dorici. La squadra toscana non vince dal 28 gennaio 1996. All’andata l’Ancona si impose per 2-1. A dirigere la gara sarà Maria Marotta di Sapri, coadiuvata dagli assistenti Marco Croce di Nocera Inferiore e Edoardo Federico Cleopazzo di Lecce; quarto uomo Mattia Mirri di Savona. Ospiti dati favoriti col segno “2” quotato mediamente 2.50.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI LUCCHESE – ANCONA]

Le dichiarazioni di Colavitto alla vigilia

“E’ Una partita importante e difficile. Veniamo da tre gare dove abbiamo raccolto meno di quanto prodotto. Nel nostro percorso ci può stare, ma non sono preoccupato. In campo la prestazione c’è sempre stata, solo i risultati non ci hanno sorriso. Nello spogliatoio ho spiegato ai ragazzi in modo sereno quello che mi è piaciuto contro l’Entella e cosa no. Contro i liguri siamo stati disordinati, soprattutto nel secondo tempo dove abbiamo lavorato male mettendo poca attenzione. In questo momento deve venirci in aiuto il lavoro iniziato a luglio, quell’aspetto di coscienza collettiva creata in questi mesi. L’idea è quella di riprodurre sempre, contro chiunque, lo stesso gioco. (La Lucchese, ndr) é una bella squadra che all’andata ci fece soffrire. L’Ancona disputò un’ottima ripresa. I toscani giocano su un terreno ostico ed annoverano giocatori importanti per la categoria. Pensiamo di averla preparata bene, poi sarà il campo ad emanare il verdetto. Il 3-4-3? Quando l’ho proposto c’erano le condizioni per cambiare. Adesso non è così. Non penso che l’anticipo del Gubbio possa avere influenza sulla nostra partita. Scendiamo sempre in campo per vincere. Il match è importante per noi come per la Lucchese, ogni gara ha il suo coefficiente di importanza e di motivazione”.

La presentazione del match

QUI LUCCHESE – Maraia dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 con Cucchietti tra i pali e da un pacchetto difensivo formato da Benassai, Tiritiello, De Maria e e Alagna. A centrocampo Tumbarello, Visconti e Franco; tridente offensivo composto da Romero, Panico e Fabbrini.

QUI ANCONA – Colavitto dovrebbe rispondere con un modulo speculare con Perucchini in porta e con una difesa a quattro formata al centro da Martina e Mezzoni e sulle fasce da De Santis e Camigliano. A centrocampo Prezioso, Gatto e Simonetti. Attacco affidato a Petrella, Di Massimo e Melchiorri.

Le probabili formazioni di Lucchese – Ancona

LUCCHESE (4-3-3): Cucchietti; Benassai, Tiritiello, De Maria, Alagna; Tumbarello, Visconti. Franco; Romero, Panico, Fabbrini. Allenatore: Ivan Maraia

ANCONA (4-3-3): Perucchini; De Santis, Mezzoni, Martina, Camigliano; Prezioso, Gatto, Simonetti; Petrella, Di Massimo, Melchiorri. Allenatore: Gianluca Colavitto

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta su: