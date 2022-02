La partita Lucchese – Modena del 13 febbraio 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventiseiesima giornata di Serie C

LUCCA – Domenica 13 febbraio, alle ore 17.30, allo Stadio “Porta Elisa” di Lucca, andrà in scena Lucchese – Modena, gara valida per la ventiseiesima giornata del Girone B di Serie C 2021/2022. I padroni di casa vengono dalla sconfitta esterna di misura contro il Teramo e sono dodicesimi in classifica, a pari merito con l’Olbia, con 28 punti, frutto di sei vittorie, dieci pareggi e otto sconfitte, con ventidue gol fatti e ventisei subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno pareggiato tre volte e perso due, siglando sei reti e incassandone otto. Gli ospiti sono reduci dal successo casalingo di misura contro il Cesena e sono primi, con due lunghezze di vantaggio sulla Reggiana, a quota 58 punti con un cammino di diciotto partite vinte, quattro pareggiate e due perse con quarantacinque reti realizzate e sedici incassate. Il bilancio del Modena nelle ultime cinque sfide é di quattro vittorie e un pareggio con sei gol segnati e cinque subiti. La gara di andata, lo scorso 2 ottobre, finì 2-1 in favore del Modena. A dirigere il match sarà Michele Giordano di Novara, coadiuvato dagli assistenti Francesco Valente di Roma 2 e Milos Tomasello Andulajevic di Messina. Il quarto uomo sarà Enrico Gemelli di Messina.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

LUCCHESE:. A disposizione:



MODENA:. A disposizione:



Reti:



I convocati del Modena

Portieri: Riccardo Gagno, Antonio Narciso, Andrea Spurio.

Difensori: Riccardo Baroni, Matteo Ciofani, Shady Oukhadda, Antonio Pergreffi, Matteo Piacentini, Fabio Ponsi, Francesco Renzetti, Tommaso Silvestri.

Centrocampisti: Marco Armellino, Manuel Di Paola, Fabio Gerli, Edoardo Duca, Luca Magnino, Nicola Mosti, Fabio Scarsella, Luca Tremolada.

Attaccanti: Paulo Azzi, Romeo Giovannini, Samuele Longo, Mattia Minesso, Roberto Ogunseye.

Le dichiarazioni di Pagliuca alla vigilia

“Abbiamo affrontato la settimana lavorando sulla crescita individuale nelle varie situazioni di gioco e momenti della partita. Questo campionato ci insegna ogni settimana quanto sia vietato distrarsi e quanto possa costare caro non ottimizzare le occasioni e le opportunità che creiamo. È un campionato di livello elevatissimo, dove spesso sono i dettagli a fare la differenza. Gli episodi che poi incidono sui risultati partono proprio da qui. Affrontiamo il Modena preparando una partita ad elevato tasso di intensità, consapevoli delle difficoltà, ma anche di poter contare su un gruppo valido, che cerca sempre di dare il massimo ogni giorno e tenere sempre alto il ritmo, contro ogni compagine di questo girone. Perdiamo lo squalificato Brandi, ma ritroviamo in difesa Bellich e Baldan. Dobbiamo ancora rinunciare a Fedato e Papini, che ne avranno ancora per qualche settimana, ma posso contare su giocatori validi in ogni reparto. Tumbarello, che è l’ultimo arrivato, sta lavorando per trovare una condizione migliore, visto che era un po’ che non giocava. So che i nostri tifosi della curva torneranno a sostenerci in presenza e questo mi fa molto piacere. Il loro supporto è per noi un valore aggiunto assoluto, a cui non vogliamo rinunciare. Per i ragazzi sarà un motivo in più per lottare fino all’ultimo secondo per questa maglia e per questi colori”.

Le dichiarazioni di Tesser alla vigilia

“Non credo ci saranno cali di tensione perché dovremo affrontare una partita difficile con un’avversaria che esprime un buon calcio. Questo è un match importante come lo saranno tutti gli altri da qui alla fine della stagione. I miei calciatori stanno tutti bene e avrò a disposizione l’organico al completo, io e il mio staff abbiamo visto dai numeri che i calciatori sono a posto e pronti per l’incontro che dovremo affrontare al Porta Elisa. Avremo davanti a noi un periodo molto intenso, fatto di tante partite ravvicinate, ognuno di noi deve pensare solo a fare bene senza guardare a come si comportano agli altri. Lo spirito del Modena non deve cambiare, ma rimanere lo stesso che ha contraddistinto questa squadra dalla prima di campionato ad ora. Abbiamo vissuto una settimana quasi normale, i miei uomini hanno recuperato le forze e domani dovranno dimostrare il proprio valore sul campo della Lucchese”.

La presentazione del match

QUI LUCCHESE – Pagliuca con il 4-3-1-2: linea difensiva con Visconti, Nannini, Bachini, Corsinelli; a centrocampo Brandi, Collodel e Frigerio mentre in avanti tandem offensivo composto da Semprini e Nanni con Belloni trequartista.

QUI MODENA – Tesser dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-1-2: davanti a Gagno, difesa a quattro con Ciofani, Pergreffi, Piacentini e Azzi. A centrocampo Armellino, Duca e Scarsella. In attacco Mosti e Ogunseye, davanti al trequartista Tremolada.

Le probabili formazioni di Modena

LUCCHESE (4-3-1-2): Coletta, Visconti, Nannini, Bachini, Corsinelli; Brandi, Collodel, Frigerio; Belloni; Semprini, Nanni. Allenatore: Guido Pagliuca

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Ciofani, Pergreffi, Piacentini, Azzi; Armellino, Duca, Scarsella; Tremolada; Mosti, Ogunseye. Allenatore: Attilio Tesser

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.

Biglietti

I biglietti saranno acquistabili presso il point rossonero sotto la tribuna dello stadio Porta Elisa, con i seguenti orari:

Domenica 13 febbraio (10 – 13 e 14 – 17.30)

Questi i prezzi dei tagliandi:

Gradinata intero: euro 19 + d.d.p. (euro 1)

Curva Ovest intero: euro 9 + d.d.p.

Gradinata Under (10 – 14 anni): euro 11 + d.d.p.

Curva Ovest Under (10 – 14 anni): euro 7 + d.d.p.

I biglietti sono acquistabili anche online sul circuito GO2 o presso i seguenti punti vendita: