La partita Lucchese – Reggiana dell’11 marzo 2022 in diretta: gara sbloccata al 36′ della ripresa e secondo stop stagionale per gli amaranto che rischiano di finire a -5 dal Modena

LUCCA – Venerdì 11 marzo, alle ore 20.30, allo Stadio “Porta Elisa” di Lucca, andrà in scena Lucchese – Reggiana, anticipo della trentunesima giornata del Girone B di Serie C 2021/2022. Di seguito la cronaca in diretta della partita con le azioni salienti con formazioni ufficiali e tabellino aggiornati quindi tutto il prepartita con la presentazione, i possibili schieramenti e dove poter seguire il match in tv o streaming.

RISULTATO FINALE: LUCCHESE - REGGIANA 1-0 SECONDO TEMPO 51' è finita! La Lucchese supera 1-0 contro la Reggiana con una grande prova di forza grazie al suo uomo oggi più rappresentativo, Papini che festeggia nel migliore dei modi il suo ritorno in campo. Prova piuttosto opaca della squadra di Diana che ha fatto vedere qualcosa di buono nella prima parte della ripresa ma è mancata di reazione nel finale. Vi ringraziamo per aver scelto i live di Calciomagazine.net e appuntamento ai prossimi 51' ultima azione con la punizione affidata sulla trequarti a Rosafio: palla in area ma la difesa riesce ad allontanare 50' Lucchese in 10! ROSSO per MINALA per doppio giallo! ROSSO anche Luciani per proteste! 49' giallo a Papini, molto nervoso Sciaudone che deve stare attento perchè già ammonito 47' dentro Picchi per Belloni 45' 5 minuti di recupero 44' giallo per Sciaudone per un intervento in ritardo su Babbi 43' in campo Tumbarello per Frigerio 42' ci prova Neglia forte verso il secondo palo dal fondo ma l'arbitro ferma il gioco per un fallo in attacco di Rossi 40' cross morbido e prevedibile dalla sinistra di Rosafio, la fa sua Coletta 39' rimessa laterale lunga di Cauz verso l'area, Lucchese allontana ma sugli sviluppi dell'azione deve concedere corner: batte Rosafio, Minala allontana 36' PAPINI!!! LUCCHESE IN VANTAGGIO!!! Tacco illuminante di Belloni al limite dell'area per il compagno freddo sul primo palo a infilare il portiere con preciso diagonale alla sua destra. Grande esultanza del giocatore oggi rientrante da un lungo infortunio 33' tacco di Sciudone per Rossi che dal limite con il destro calcia abbondantemente a lato 30' in campo Rossi per Cigarini 29' girata di Babbi in area su cross dalla destra, palla alta 28' gioco fermo, a terra Rozzio dopo un contrasto di gioco ma nessun problema per il capitano 25' Babbi per Ruggiero e Papini per Visconti 24' punizione a giro di Rosafio verso l'incrocio dei pali, vola Coletta sulla sua sinistra per deviare in angolo! Sul corner palla a centroarea per Sciaudone, conclusione con il destro e palo esterno con sfera sul fondo! 23' dentro Lanini per Scappini e Cauz per Guglielmotti 20' intervento duro di Minala su Sciaudone, l'arbitro gli mostra il giallo 16' buona ripartenza della Reggiana, scambio palla a terra tra Scappini e Arrighini, tocco un pò lungo per Sciaudone che calcia in corsa ma la sua rasoiata termina a lato 15' cross basso di Luciani per Scappini che sul primo palo calcia a lato! 13' in campo Rosafio per Radrezza (nell'ultima azione si è fatto un pò male) e Arrighini per Zamparo 11' palla recuperata da Collodel su errore di Radrezza, ci mette una pezza Cigarini per si becca il giallo 10' pescato in posizione di fuorigioco Belloni 9' occasione per Frigerio sull'imbucata di Belloni, conclusione deviata da Neglia in angolo 5' colpo di testa di Collodel in area da posizione defilata, senza problemi può intervenire il portiere 2' primo corner per la squadra di casa dalla destra d'attacco: palla a centroarea per il colpo di testa centrale di Ruggiero, blocca senza problemi Venturi al via il secondo tempo di Lucchese - Reggiana PRIMO TEMPO 46' si chiude qui il primo tempo tra Lucchese e Reggiana, 0-0 all'intervallo con gli ospiti molto pericolosi in pieno recupero. Per ora è tutto, fra pochi minuti torniamo per il secondo tempo 46' batte Cigarini, palla in area colpita di testa da Sciaudone che centra il palo alla destra di Coletta quindi nessuno riesce ad arrivare sul tap in e qualche istante più tardi Zamparo in area non trova la porta da due passi in acrobazia! 45' 1 minuto di recupero 45' giallo a Bellich che a fermato irregolarmente Zamparo partito in contropiede sulla trequarti approfittando di un errore difensivo 40' fermato in posizione di offside Guglielmotti 37' su errore di Nannni che sulla trequartarti difensiva scivola, palla a Scappini che prova la conclusione smorzata da un difensore e innocua tra le braccia di Coletta. Gioco fermo perchè Nannini cadendo si è fatto male e si rialza zoppicando l'ex Bari 34' primo giallo della partita per Zamparo, diffidato il giocatore salterà la sfida con la Vis Pesaro 32' cross basso di Nannini verso il secondo palo per Frigerio che invano prova a raggiungere la sfera in scivolata ma gli sfila davanti 30' conclusione di Neglia in area murata quindi lo stesso giocatore in un secondo momento prova a crossare dal fondo ma buon gioco della retroguardia di casa 28' intervento di Cigarini su Collodel, qualche protesta dei giocatori rossoneri che reclamavano un giallo 26' cross di Vistonti per Ruggiero anticipato da Radrezza in area 22' bella girata al limite dell'area di Collodel e destro rasoterra di pochi metri a lato 20' tentativo del vertice destro dell'area di Visconti ma la sua conclusione è larga 17' punizione dalla sinistra per Belloni, palla verso il secondo palo dove la difesa riesce uscire senza successo con Sciaudone ma in un secondo momento ha la meglio la difesa 15' cross basso dalla destra per Zamparo anticipato da un raddoppio della marcatura e ultimo tocco dell'attaccante 13' traversone dalla sinistra di Zamparo, blocca senza problemi in area Coletta 12' ottimo avvio della difesa ospite, gioco difficile per Belloni e Ruggiero. Buona partenza della squadra toscana che è apparsa piuttosto propositiva 8' spunto sulla destra della Lucchese ma Visconti viene fermato in offside ai 25 metri 5' fasi di studio in questi primissimi minuti di gioco Al via il match tra Lucchese e Reggiana Un saluto ai lettori di Calciomagazine, si apre questa sera un nuovo turno per la Lega Pro girone B con l'anticipo tra Lucchese e Reggiana. Dalle 20.30 seguiremo le azioni salienti. TABELLINO LUCCHESE (4-3-1-2): Coletta; Baldan, Bachini, Bellich, Nannini; Frigerio (dal 43' st Tumbarello), Minala, Collodel; Visconti (dal 25' st Papini); Belloni (dal 47' st Picchi), Ruggiero (dal 25' st Babbi). A disposizione: Cucchietti, Plai, Quirini, Zanchetta, Brandi, Gibilterra, A. Rodriguez, Ubaldi. Allenatore: Pagliuca. REGGIANA (3-5-2): Venturi; Luciani, Rozzio, Camigliano; Guglielmotti (dal 23' st Cauz), Radrezza (dal 13' st Rosafio), Cigarini (dal 30' st Rossi), Sciaudone, Neglia; Scappini (dal 23' st Lanini), Zamparo (dal 13' st Arrighini). A disposizione: Voltolini, Marconi, Libutti, Cremonesi, Porcino, Muroni. Allenatore: Diana. Reti: al 36' st Papini Ammonizioni: Zamparo, Bellich, Cigarini, Minala, Sciaudone, Papini Espulsi: al 50' st Minala (doppia ammonizione), Luciani Recupero: 1 minuto nel primo tempo, 5 minuti nella ripresa

LUCCHESE (4-3-1-2): Coletta; Baldan, Bachini, Bellich, Nannini; Frigerio, Minala, Collodel; Visconti; Belloni, Ruggiero. A disposizione: Cucchietti, Plai, Quirini, Papini, Picchi, Tumbarello, Zanchetta, Brandi, Gibilterra, Babbi, A.Rodriguez, Ubaldi. Allenatore: Pagliuca.

REGGIANA (3-5-2):Venturi; Luciani, Rozzio, Camigliano; Guglielmotti, Radrezza, Cigarini, Sciaudone, Neglia; Scappini, Zamparo. A disposizione: Voltolini, Rossi, Rosafio, Marconi, Libutti, Arrighini, Cremonesi, Porcino, Cauz, Lanini, Muroni. Allenatore: Diana.

I padroni di casa vengono dal successo esterno di misura contro la Viterbese con rete decisiva di Collodel; sono undicesimi in classifica, a due sole lunghezze dalla zona playoff, con 36 punti e con un cammino di otto vittorie, dodici pareggi e dieci sconfitte, con ventotto gol fatti e trenta subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto due volte, pareggiato una e perso due siglando sei reti e incassandone quattro. Gli ospiti sono reduci dal successo casalingo per 2-0 contro il Pontedera, gazie a Cremonesi e Arrighini, e sono secondi, a due lunghezze dalla capolista Modena e quindi con la possibilità, in caso di vittoria, di conquistare temporaneamente la vetta della classifica, a quota 69 punti, frutto di venti vittorie, nove pareggi e una sconfitte; per loro cinquantacinque gol fatti e diciassette subiti. Il bilancio delle ultime quattro sfide é di tre successi, un pareggio e una sconfitta, con otto reti siglate e quattro incassate. All’andata, lo scorso 1 novembre, finì 2-0 in favore della Reggiana. Per l’incontro è stato designato il Sig. Valerio Maranesi di Ciampino. A coadiuvarlo Antonio Piedipalumbo della sezione di Torre Annunziata e Andrea Torresan di Bassano del Grappa. Nel ruolo di quarto ufficiale Andrea Bordin della sezione di Bassano del Grappa.

QUI LUCCHESE – Pagliuca, che dovrà rinunciare a Corsinelli, dovrebbe affidarsi al consueto modulo 4-3-1-2 con Coletta in porta e linea difensiva con D’Ancona, Bachini, Bellich e Nannini; a centrocampo Frigerio, Minala e Collodel. In avanti tandem offensivo composto da Visconti e Ruggiero con Belloni trequartista.

QUI REGGIANA – Diana, che dovrà fare a meno di Contessa, dovrebbe confermare il modulo 3-5-2, con Venturi in porta e con Luciani, Rozzio e Cremonesi a comporre il blocco difensivo. In cabina di regia potremmo trovare dal 1′ Rossi con Sciaudone e Porcino; sulle fasce Libutti e Rosafio. Coppia d’attacco formata da Lanini e Arrighini.

LUCCHESE (4-3-1-2): Coletta; D’Ancona, Bachini, Bellich, Nannini; Frigerio, Minala, Collodel; Visconti; Belloni, Ruggiero. Allenatore: Pagliuca.

REGGIANA (3-4-3): Venturi; Luciani, Cremonesi, Rozzio; Libutti, Rossi, Sciaudone, Porcino; Rosafio, Arrighini, Lanini. Allenatore: Diana.

