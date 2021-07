Lugano – Inter: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Lugano – Inter del 17 luglio 2021 in diretta: cronaca diretta, probabili formazioni, dove vedere la prima uscita stagionale della squadra nerazzurra

LUGANO – Sabato 17 luglio, allo Stadio Comunale di Cornaredo di Lugano si gioca l’amichevole Lugano – Inter, calcio di inizio fissato per le ore 20.30. Si tratta della prima uscita stagionale della squadra Campione d’Italia, ora allenata da Simone Inzaghi. Di fronte una formazione che nella scorsa annata si é classificata al quarto posto nel massimo campionato svizzero, che però non gli é valso la qualificazione alle Coppe Europee.

Stiamo parlando ormai di un classico nella preparazione estiva dell’Inter. Nel 2019, all’esordio di Conte sulla panchina nerazzurra, finì sul risultato di 2-1 in favore della squadra da lui allenata. Nel 2018 l’Inter, allora guidata da Spalletti, vinse per 3-0 grazie a una doppietta di Lautaro e a una rete di Karamoh.

La cronaca del match e tabellino

[AGGIORNA LE DIRETTA]

Sabato 17 luglio dalle 20.30 la cronaca diretta della prima amichevole stagionale dell'Internazionale contro il Lugano.

Le probabili formazioni di Lugano – Inter

Inzaghi potrebbe schierare inizialmente un modulo 3-5-2 con Handanovic in porta e difesa composta da D’Ambrosio, Ranocchia e Kolarov. In cabina di regia Agoumé co Nainggolan e Gagliardini; ai lati Darmian e Dimarco. Davanti Pinamonti e Salcedo.

LUGANO (4-3-1-2): Baumann; Lavanchy, Daprelà, Ziegler, Facchinetti; Custodio, Sabbatini, Guidotti; Lovric; Ardaiz, Bottani. All. Braga

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Kolarov; Darmian, Nainggolan, Agoumé, Gagliardini, Dimarco; Pinamonti, Salcedo. All. Simone Inzaghi

Biglietti

Sui canali ufficiali dell’FC Lugano è possibile acquistare da subito i biglietti per assistere al match. L’accesso allo Stadio Cornaredo sarà consentito esclusivamente agli aventi possesso del Certificato Covid svizzero o del Green Pass Europeo: i tifosi dovranno presentare al personale alle entrate il QR Code (cartaceo o su app) e un documento di identità che corrisponda al nominativo del certificato Covid.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro amichevole Lugano – Inter dovrebbe essere trasmesso in diretta tv su Inter TV, canale ufficiale del club nerazzurro visibile a pagamento su Sky e gratuitamente per gli abbonati DAZN. La sfida potrebbe essere trasmessa anche in diretta streaming gratuita sul canale Youtube e sulla pagina facebook dell’Inter.