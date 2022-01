Coppa d’Africa, Mali – Guinea Equatoriale: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Mali – Guinea Equatoriale di mercoledì 26 gennaio 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa

LIMBE – Mercoledì 26 gennaio 2022, alle ore 20, al Limbe Stadium, si affrontano Mali e Guinea Equatoriale per gli ottavi di finale dell’African Nations Cup, la trentatreesima edizione della Coppa d’Africa. Una sfida tra due squadre per le quali la qualificazione ai quarti di finale della competizione sarebbe un risultato storico. Il Mali si é classificato al primo posto del Gruppo F con 7 punti, a pari merito col Gambia ma con migliore differenza reti, grazie alla vittoria di misura contro la Tunisia e a quella per 2-0 contro la Mauritania e al pareggio per 1-1 contro il Gambia. La Guinea Equatoriale é arrivata secondo nel Gruppo E, alle spalle della Costa d’Avorio, con 6 punti, frutto delle vittorie di misura contro Algeria e Sierra Leone e della sconfitta contro Costa d’Avorio nella gara iniziale.

La presentazione del match

QUI MALI – Magassouba potrebbe cambiare modulo, adottando un 4-3-2-1: in attacco, Kone punta centrale con Traore e Djenepo a supportarlo. Per il resto, confermata la formazione vista contro il Gambia: Traore, Sacko, Kouyate e Haidara in difesa; Coulibaly, Samassekou e Bissouma a centrocampo.

QUI GUINEA EQUATORIALE – La formazione guineana di mister Micha potrebbe invece adottare il modulo 4-3-3, con Ndong, Akapo, Coco e Meseguer a formare il pacchetto difensivo. A centrocampo troviamo Bikoro, Machin e Ganet, alle spalle del tridente d’attacco composto da Salvador, Siafà ed Emilio Nsue.

Le probabili formazioni di Mali – Guinea Equatoriale

MALI (4-3-2-1): Diarra; Traore, Kouyate, Sacko, Haidara; Haidara, Bissouma, Samassekou; Traoré, Djenepo; Kone. CT.: Magassouba

GUINEA EQUATORIALE (4-3-3): Owono; Ndong, Akapo, Coco, Meseguer; Bikoro, Machin, Ganet; Salvador, Siafà, Emilio Nsue. Allenatore: Juan Micha

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Mali – Guinea Equatoriale, valida per gli ottavi di finale del campionato African Nations Cup, sarà visibile in diretta tv e streaming su Discovery +. Si potrà pertanto accedere al servizio dal sito ufficiale con pc, tablet, smartphone e altri dispositivi mobili per chi desidera lo streaming. É possibile abbonarsi scegliendo tra due pacchetti proposti ovvero quello base a 3,99 euro al mese e quello con intrattenimento e sport a 7,99 euro al mese. Previsto uno sconto del 40% per l’abbonamento annuale al pacchetto intrattenimento + sport. Gara visibile anche su TIM Vision e disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.