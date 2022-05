Manchester City – Aston Villa: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Manchester City – Aston Villa di domenica 22 maggio 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 38a giornata di Premier League

MANCHESTER – All’Ethiad Stadium, domenica 22 maggio, alle ore 17, si disputerà Manchester City- Aston Villa, match valido per la trentottesima giornata di campionato di Premier League. Potrebbe sentire la pressione il City di Guardiola: è prima in classifica, ma il Liverpool la stacca di un solo punto, grazie al recupero settimanale vinto dai Reds contro il Southampton. Se il Liverpool è costretto a rincorrere, il Manchester City è costretto a difendere il suo punteggio, ma soprattutto di vincere, ad ogni costo: altrimenti, sarebbe dipendente dal risultato della sua avversaria. Il problema, tuttavia, del City ha un preciso nome e cognome: Steven Gerrard. Capitano storico del Liverpool e attuale allenatore dell’Aston Villa, avversaria del City nell’ultima giornata di campionato. Un Aston Villa che è salvo e non ha più nulla da dire a questo campionato.

Tabellino in tempo reale

La presentazione del match

QUI MANCHESTER CITY – Guardiola rimane fedele al suo 4-3-3 anche nell’ultima giornata di campionato. Come fare a meno di De Bruyne, autore di un poker contro i Wolves. Il belga lavorerà a supporto di Mahrez, Gabriel Jesus e Sterling.

QUI ASTON VILLA – Difesa a quattro anche per la formazione di Aston Villa: Cash, Konsa, Mings e Digne saranno i titolari. Ci saranno, invece, due punte a guidare il reparto offensivo: Ings e Watking; dietro di loro, si aggirerà Buendia.

Le probabili formazioni di Manchester City – Aston Villa

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Cancelo, Dias, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Fernandinho, Gundogan; Mahrez, Gabriel Jesus, Sterling. Allenatore: Pep Guardiola

ASTON VILLA (4-3-1-2): Martinez; Cash, Konsa, Mings, Digne; McGinn, Chambers, Douglas Luiz; Buendia; Ings, Watkins. Allenatore: Steven Gerrard

Dove guardarla in tv e in streaming

La partita tra Manchester City e Aston Villa, valida per l’ultima giornata di campionato di Premier League, verrà trasmessa in diretta ed esclusiva su Sky Sport Football e Sky Sport 4k, per gli abbonati Sky, sarà visibile anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente.