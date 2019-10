Manchester City-Atalanta: le formazioni ufficiali della partita

Le formazioni ufficiali di Manchester City-Atalanta: incontro valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League, calcio d’inizio alle ore 21.

MANCHESTER – Tra poco i giocatori di Manchester City e Atalanta faranno il loro ingresso in campo nel match valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-1-4-1 per il Manchester City con Sterling e Mahrez a supporto di Aguero mentre l’Atalanta risponde col 3-4-1-2 con Malinovskyi alle spalle del tandem offensivo composto da Ilicic e Gomez.

Le formazioni ufficiali di Manchester City-Atalanta

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ederson; Walker, Rodri, Fernandinho, Mendy; Gundogan; De Bruyne, Foden Sterling, Aguero Mahrez. A disposizione: Bravo, Cancelo, Stones, Otamendi, Davide Silva, Bernardo Silva, Jesus. Allenatore: Guardiola.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens, Malinovskyi; Gomez; Ilicic. A disposizione: Sportiello, Rossi, Hateboer Arana, Barrow, Ibanez, Muriel, Pasalic. Allenatore: Gasperini.