L’attaccante bianconero vince il ballottaggio con Higuain. In difesa confermato Cuadrado mentre a centrocampo rientra Matuidi, sorpresa Bentancur

TORINO – Sta per concludersi il conto alla rovescia per la sfida di Champions League della Juve che questa sera alle 21 affronterà il Lokomotiv Mosca. Gara che si potrà seguire in tempo reale con noi grazie alla webcronaca. Sguardo alle formazioni ufficiali in particolare sponda Juve con novità a centrocampo e in attacco: pali difesi da Szczesny e linea a 4 con Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro. Dicevamo sulla mediana c’è Matuidi che rientra dal primo minuto quindi la novità di chiama Bentancur e non Bernardeschi nel ruolo di trequartista con Dybala preferito a Higuain con Ronaldo in avanti. Lokomotiv che risponde con Guilherme in porta; difesa a 4 con Ignatjev, Corluka, Howedes e Idowu mentre a centrocampo grande densità con 5 giocatori ovvero l’ex nerazzurro Joao Mario con Barinov, Murilo, Krychowiak e Al. Miranchu. Di punta c’è Eder.

Cinque i centri di Ronaldo negli ultimi tre match di Champions League. Numeri a favore dei bianconeri parlando di precedenti contro squadre russe con bilancio che vede ben 5 successi, un pareggio e nessuna sconfitta. In classifica Juve a 4 punti, Lokomotiv 3 mentre il girone è attualmente guidato dall’Atletico Madrid con 5 e Bayern Leverkusen 1.

SEGUI LA CRONACA DIRETTA

I due tecnici alla vigilia si sono così espressi. Sarri ha così disegnato l’avversario: “La Lokomotiv è una squadra forte e sta avendo un’ottima stagione, migliore di quanto ci si potesse aspettare. Non hanno grande nome, ma sono una buona squadra. A Leverkusen hanno fatto un ottimo lavoro, rendendosi pericolosi quando rubavano palla, hanno grande densità difensiva e abilità nel ribaltare le azioni”. Quindi una valutazione sulla sua squadra che con il passare del tempo sta costruendo sempre più un volume di gioco con più azioni ma c’è da alzare le percentuali realizzative. Semin, tecnico della squadra russa ha avuto modo di vedere gli avversari rimanendo molto colpito dal gioco quindi parlando di Ronaldo: “In questa carriera nessuno ha fermato Cristiano Ronaldo, nessuno ci è riuscito. Tutta la squadra deve fermare tutta la Juventus, non solo lui. Ogni singolo giocatore della Juventus è una stella. L’attenzione non dovrà essere solo per Ronaldo, altrimenti sarà commesso un errore”.

Le formazioni ufficiali di Juventus – Lokomotiv Mosca

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bentancur; Dybala, Ronaldo. A disposizione: Buffon, Danilo, Rugani, Demiral, Bernardeschi, Rabiot, Higuain. Allenatore: Sarri.

LOKOMOTIV MOSCA (4-5-1): Guilherme; Ignatjev, Corluka, Howedes, Idowu; Joao Mario, Barinov, Murilo, Krychowiak, Al. Miranchuk; Eder. A disposizione: Kochenkov, Zhivoglyadov, Kolomeytsev, Kverkvelia, Magkeev, Tugarev, Kulikov. Allenatore: Semin.