Juventus – Lokomotiv Mosca: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Juventus – Lokomotiv Mosca del 22 ottobre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la terza giornata del Gruppo D di Champions League, calcio d’inizio alle 21

TORINO – Martedì 22 ottobre alle ore 21 si giocherà Juventus – Lokomotiv Mosca, incontro valido per la terza giornata del Gruppo D di Champions League. Da una parte c’è la squadra bianconera che, in campionato, viene dal successo casalingo contro il Bologna ed in classifica occupa la prima posizione con 22 punti. Dall’altra parte ci sono i russi che, in campionato, vengono da una preziosa vittoria esterna ed in classifica occupano la prima posizione, a pari merito con lo Zenit, con 29 punti.

Martedì 22 ottobre alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI JUVENTUS – Pochi dubbi per Sarri che dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-1-2 con Szczesny tra i pali, pacchetto difensivo composto da Alex Sandro e Cuadrado sulle corsie esterne mentre nel mezzo Bonucci e De Ligt. A centrocampo Pjanic in cabina di regia con Matuidi e Khedira mezze ali mentre davanti Bernardeschi alle spalle della coppia d’attacco formata da Higuain e Cristiani Ronaldo.

QUI LOKOMOTIV MOSCA – La squadra russa dovrebbe scendere in campo col 4-4-2 con Marinato in porta, pacchetto difensivo composto da Idowu e Zhivoglyadov sulle fasce laterali mentre nel mezzo Corluka e Magkeev. A centrocampo Cerqueira e Kolometisev in cabina di regia con Joao Mario e Miranchuk sulle corsie esterne mentre in attacco spazio al tandem offensivo composto da Eder e Dordevic.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match Juventus – Lokomotiv Mosca, valido per la terza giornata del Gruppo C della Champions League 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno.

Le probabili formazioni di Juventus – Lokomotiv Mosca

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Alex Sandro, Bonucci, De Ligt, Cuadrado, Matuidi, Pjanic, Khedira, Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri

LOKOMOTIV MOSCA (4-4-2): Marinato; Idowu, Corluka, Magkeev, Zhivoglyadov, Joao Mario, Cerqueira, Kolometisev, Miranchuk, Eder, Dordevic. Allenatore: Shalimov

STADIO: Allianz Stadium