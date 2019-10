Manchester City – Atalanta: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Manchester City – Atalanta del 22 ottobre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per il Gruppo C di Champions League, calcio d’inizio alle ore 21

MANCHESTER – Martedì 22 ottobre alle ore 21 andrà in scena Manchester City – Atalanta, incontro valevole per la terza giornata del Gruppo C di Champions League. Da una parte c’è la squadra di Guardiola che, in Premier League, viene dal successo esterno contro il Crystal Palace ed in classifica occupa la seconda posizione con 19 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra orobica che è reduce dal pareggio subito in rimonta dalla Lazio ed in classifica occupa il terzo posto con 17 punti.

La cronaca minuto per minuto

Martedì 22 ottobre alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI MANCHESTER CITY – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col classico 4-3-3 con Ederson tra i pali, pacchetto difensivo composto da Mendy e Walker sulle corsie esterne mentre nel mezzo Stones e Otamendi. A centrocampo Rodri in cabina di regia con Silva e De Bruyne mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Sterling, Aguero e Bernardo Silva.

QUI ATALANTA – Gasperini dovrebbe schierare la sua squadra col 3-4-1-2 con Gollini in porta, reparto difensivo composto da Toloi, Djimsiti e Masiello. A centrocampo De Roon e Freuler in cabina di regia con Hateboer e Gosens sulle fasce laterali mentre davanti Gomez alle spalle del tandem offensivo composto da Muriel e Ilicic.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Manchester City – Atalanta, valevole per la terza giornata del Gruppo C della Champions League 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Football.

Le probabili formazioni di Manchester City – Atalanta

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Mendy, Stones, Otamendi, Walker, David Silva, Rodri, De Bruyne, Sterling, Aguero, Bernardo Silva. Allenatore: Guardiola

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello, Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens, Gomez, Muriel, Ilicic. Allenatore: Gasperini

STADIO: Ethiad Stadium