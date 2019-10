Manchester City-Atalanta 5-1, il tabellino: goleada dei Citizens

Il tabellino di Manchester City-Atalanta 5-1 il risultato finale: tripletta di Sterling e doppietta di Aguero per il successo della squadra di Guardiola.

MANCHESTER – Nel match valevole per la terza giornata del Gruppo C di Champions League il Manchester City schianta l’Atalanta vincendo 5-1. Successo meritatissimo e in rimonta per la squadra di Guardiola grazie alla tripletta di Sterling e alla doppietta di Aguero mentre alla Dea non basta l’iniziale vantaggio di Malinovskyi. Con questo successo la squadra inglese blinda qualificazione e primo posto salendo a quota 9 mentre l’Atalanta resta in ultima posizione con 0 punti.

Manchester City-Atalanta 5-1: il tabellino del match

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Rodri (41′ Stones), Fernandinho, Mendy (72′ Cancelo); Gundogan; De Bruyne (67′ Otamendi), Foden Sterling, Aguero Mahrez. A disposizione: Bravo, Cancelo, Stones, Otamendi, Davide Silva, Bernardo Silva, Jesus. Allenatore: Guardiola.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello (46′ Pasalic); Castagne, De Roon, Freuler, Gosens, Malinovskyi; Gomez (46′ Muriel); Ilicic (72′ Hateboer). A disposizione: Sportiello, Rossi, Hateboer Arana, Barrow, Ibanez, Muriel, Pasalic. Allenatore: Gasperini.

RETI: 28′ Rig. Malinovskyi (A), 34′ Aguero (M), 38′ Rig. Aguero (M), 58′ Sterling (M), 64′ Sterling (M), 69′ Sterling (M)

AMMONIZIONI: Mendy, De Bruyne, Foden, Otamendi (M), Masiello (A)

ESPULSIONI: Foden (M)

RECUPERO: 2′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo

STADIO: Ethiad Stadium