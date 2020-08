Clamorosa eliminazione del Manchester City: Lione in semifinale!

La partita Manchester City – Lione del 15 agosto 2020 in diretta: viootria a sopresa della squadra francese, che passa in vantaggio, si fa pareggiare e alla fine la spunta grazie ad una doppietta di Dembele

LISBONA – Il Lione vince per 1-3 all’Alvalade, elimina il Manchester City e vola a sorpresa in semifinale, dove dovrà vederela con il Bayern Monaco, reduce dal 2-8 contro il Barcellona. Nella prima frazione di giocao i francesi mostran grande personalità e al 24′, passano in vantaggio con Cornet. A metà ripresa gli inglesi pareggiano con De Bruyne, ma nel finale entra Dembelé e realizzauna doppietta. Al 34′ solo davanti ad Ederson lo spiazza; al 43′ sfrutta una ribattuta el tiro di Aouar.

La cronaca minuto per minuto

MANCHESTER CITY: Ederson; Kyle Walker, Aymeric Laporte, João Cancelo, Eric García, İlkay Gündoğan, Rodri (dal 39' st David Silva), Kevin De Bruyne, Fernandinho (dal 11' st Riyad Mahrez), Raheem Sterling, Gabriel Jesus. A disposizione: Claudio Bravo, John Stones, Oleksandr Zinchenko, Benjamin Mendy, Nicolás Otamendi, Phil Foden, Tommy Doyle, Cole Palmer, Adrián Bernabé, Bernardo Silva. Allenatore: Pep Guardiola.



OLYMPIQUE LYON: Anthony Lopes; Jason Denayer, Marcelo, Léo Dubois (dal 30' st Kenny Tete), Marçal, Houssem Aouar, Maxence Caqueret, Bruno Guimarães (dal 25' st Thiago Mendes), Memphis Depay (dal 30' st Moussa Dembélé), Karl Toko Ekambi (dal 42' st Jeff Reine-Adélaïde), Maxwel Cornet. A disposizione: Ciprian Tătăruşanu, Joachim Andersen, Rafael, Melvin Bard, Sinaly Diomandé, Jean Lucas, Bertrand Traoré, Rayan Cherki. Allenatore: Rudi García.



Reti: al 24' pt Maxwel Cornet, al 24' st Kevin De Bruyne, al 34' st Moussa Dembélé, al 42' st Moussa Dembélé.



Ammonizioni: al 13' st Rodri (MAN), al 29' pt Fernandinho (MAN), al 20' st Marcelo (OLY), al 12' pt Léo Dubois (OLY).

La presentazione del match

Questa sera, sabato 15 agosto, alle ore 21 andrà in scena Manchester City – Lione, incontro valevole per i quarti di finale di Champions League 2019/2020.

Da una parte troviamo la squadra di Guardiola che ha staccato il pass per la Final Eight di Lisbona battendo il Real Madrid anche nel match di ritorno. Dall’altra parte c’è la compagine transalpina che è riuscita a passare il turno eliminando la Juventus. La vincente giocherà la semifinale contro il Bayern Monaco con i tedeschi che hanno umiliato il Barcellona vincendo 8-2.

QUI MANCHESTER CITY – Guardiola dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Ederson in porta, pacchetto difensivo composto da Walker e Cancelo sulle corsie esterne mentre nel mezzo Fernandinho e Laporte. A centrocampo Rodri in cabina di regia con De Bruyne e Gundogan mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Mahrez, Gabriel Jesus e Sterling.

QUI LIONE – Garcia dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-5-2 con Lopes tra i pali, reparto difensivo composto da Denayer, Marcelo e Marcal. A centrocampo Guimaraes in cabina di regia con Coqueret e Aouar mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Dubois e Cornet. In attacco tandem offensivo composto da Depay e Dembelè.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Manchester City – Lione, valevole per i quarti di finale di Champions League, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno (201 del satellite; 472 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (203 del satellite). La sfida potrà essere vista anche in streaming con Sky Go, il servizio dedicato a chi è abbonato Sky, scaricando l’app ufficiale su pc, smartphone o tablet. Inoltre, la partita è disponibile su Now TV registrandosi e acquistando uno dei pacchetti presenti.

Le probabili formazioni di Manchester City – Lione

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Gabriel Jesus, Sterling. Allenatore: Guardiola

LIONE (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marcal; Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet; Depay, Dembelé. Allenatore: Garcia

STADIO: Josè Alvalade