Manchester City – Lipsia: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Manchester City – RB Lipsia del 15 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la prima giornata del Gruppo A della Champions League 2021/2022

MANCHESTER – Mercoledì 15 settembre alle ore 21:00 si affronteranno Manchester City e Lipsia, nell’incontro valido per la prima giornata del Gruppo A della Champions League 2021/2022. Il raggruppamento comprende anche PSG e Brugge, presentandosi come uno dei più spettacolari dell’intero torneo. Nella scorsa “Coppa dei Campioni” i padroni di casa sono caduti all’ultimo ostacolo in finale contro il Chelsea, mentre il Lipsia è stato eliminato agli ottavi dal Liverpool. Il City è reduce da tre vittorie consecutive in Premier League, potendo contare anche sull’entusiasmo generato dal bel successo esterno sul campo del Leicester.

Guardiola però mette in guardia i suoi con queste parole: “La partita più difficile del girone sarà la nostra prima partita contro il Lipsia. Non ho pensato per un secondo al PSG. Affronteremo rivali molto forti. Il Lipsia è cresciuto in modo significativo negli ultimi anni: da una squadra che non era affatto una concorrente del Bayern Monaco è diventata una squadra che arriva costantemente seconda o terza e combatte con il Dortmund. Conosco il ritmo e la qualità del loro modo di giocare e per noi sarà un grande test“. Seppur in Bundesliga il Lipsia sia partito a rilento, dunque, ci si aspetta una sfida aperta e divertente. Chi la spunterà?

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

MANCHESTER CITY:. A disposizione:. Allenatore: Pep Guardiola.



RB LEIPZIG:. A disposizione:. Allenatore: Jesse Marsch.



Reti: al ' pt .

La presentazione del match

QUI MANCHESTER CITY – Guardiola dovrebbe affidarsi al 4-3-3. Fra i pali Ederson, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Walker, Dias, Stones e Cancelo. In mezzo al campo Rodri, Gundogan e Silva. In avanti Mahrez, De Bruyne e Sterling.

QUI LIPSIA – Marsch risponde con il 4-2-3-1. Gulacsi in porta, davanti a lui Klostermann, Orban, Simakan ed Angelino. A centrocampo Laimer ed Haidara. Sulla trequarti Nkunku, Olmo e Szoboszlai alle spalle di Silva.

Le probabili formazioni di Manchester City – Lipsia

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Stones, Cancelo; Rodri, Gundogan, Silva; Mahrez, De Bruyne, Sterling. Allenatore: Guardiola

RB LIPSIA (4-2-3-1): Gulacsi; Klostermann, Orban, Simakan, Angelino; Laimer, Haidara; Nkunku, Olmo, Szoboszlai; Silva. Allenatore: Marsch

Dove vederla in TV ed in streaming

La partita, in programma mercoledì 15 settembre alle ore 21:00, sarà visibile in diretta televisiva in esclusiva su Sky Sport (canale 255 del satellite) ed in streaming su Sky Go ed Infinity +. Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro sito.