Manchester City – Newcastle 1-0: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Manchester City – Newcastle del 26 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la quindicesima giornata del campionato di Premier League 2020/2021, calcio d’inizio alle ore 21:00

MANCHESTER – Questa sera, sabato 26 novembre, alle ore 21:00 si giocherà Manchester City – Newcastle, match valevole per la quindicesima giornata del campionato di Premier League 2020/2021.

Cronaca e tabellino minuto per minuto

RISULTATO IN DIRETTA: MANCHESTER CITY-NEWCASTLE UNITED 1-0 14' Rete per Manchester City, in gol İlkay Gündoğan , assist di Raheem Sterling! 1' Ci siamo, battuto il calcio di inizio di Manchester City e Newcastle United!



Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti al live della partita Manchester City - Newcastle United, siamo pronti a seguire assieme l'incontro MANCHESTER CITY: Ederson; Rúben Dias, John Stones, Nathan Aké, João Cancelo, İlkay Gündoğan, Rodri, Kevin De Bruyne, Raheem Sterling, Bernardo Silva, Ferrán Torres. A disposizione: Zack Steffen, Oleksandr Zinchenko, Aymeric Laporte, Benjamin Mendy, Fernandinho, Phil Foden, Cole Palmer, Kun Agüero, Riyad Mahrez. Allenatore: Pep Guardiola.



NEWCASTLE UNITED: Karl Darlow; Ciaran Clark, Fabian Schär, Matt Ritchie, Federico Fernández, DeAndre Yedlin, Matthew Longstaff, Isaac Hayden, Miguel Almirón, Joelinton, Jacob Murphy. A disposizione: Mark Gillespie, Jamal Lewis, Emil Krafth, Manquillo, Sean Longstaff, Elliot Anderson, Andy Carroll, Dwight Gayle, Callum Wilson. Allenatore: Steve Bruce.



Reti: al 14' pt İlkay Gündoğan.







La presentazione del match

Da una parte i padroni di casa, che nello scorso turno hanno battuto il Southampton lontano dalle mura amiche per 0-1. Finora in Premier League su tredici partite disputate hanno raccolto sei vittorie, cinque pareggi e due sconfitte, per un totale di ventitré punti che valgono l’ottavo posto in classifica. Dall’altra parte la squadra ospite, reduce da un pareggio interno contro il Fulham per 1-1. In questo prima fase della stagione su tredici incontri giocati hanno ottenuto cinque vittore, tre pareggi e cinque sconfitte, per un totale di diciotto punti che valgono l’attuale dodicesimo posto in classifica insieme al Crystal Palace.

QUI MANCHESTER CITY – Guardiola per la sfida contro il Newcastle dovrebbe schierare un 4-2-3-1 con Ederson tra i pali, pacchetto difensivo con centrali Dias e Stones e terzini Cancelo e Mendy. A centrocampo Rodri insieme a Gundogan. In attacco come ali Mahrez e Sterling, sulla trequarti De Bruyne dietro all’unica punta Torres.

QUI NEWCASTLE – Per la trasferta a Manchester Bruce dovrebbe optare per un 4-4-2 con Darlow in porta, in difesa come terzini Yedlin e Lewis mentre al centro Hayden e Clark. In cabina di regia Shelvey insieme a Longstaff, con Almiron e Ritchie sugli esterni. In attacco spazio alla coppia Wilson e Joelinton.

Le probabili formazioni delle due squadre

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Cancelo, Dias, Stones, Mendy; Rodri, Gundogan; Mahrez, De Bruyne, Sterling; Torres. Allenatore: Guardiola

NEWCASTLE (4-4-2): Darlow; Yedlin, Hayden, Clark, Lewis; Almiron, Shelvey, Longstaff, Ritchie; Wilson, Joelinton. Allenatore: Bruce

STADIO: Etihad Stadium

Dove vedere la partita in streaming

L’incontro Manchester City – Newcastle del 26 novembre 2020, valido per la quindicesima giornata del campionato di Premier League, sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Football, sul canale 203 di Sky.