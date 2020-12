Sheffield United – Everton 0-0: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Sheffield United – Everton del 26 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la quindicesima giornata del campionato di Premier League 2020/2021, calcio d’inizio alle ore 21:00

SHEFFIELD – Questa sera, 26 novembre, alle ore 21:00 si giocherà Sheffield United – Everton, match valevole per la quindicesima giornata del campionato di Premier League 2020/2021.

Cronaca e tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: SHEFFIELD UNITED-EVERTON FC 0-0 1' Fischio d'inizio dell'arbitro, si parte!



Calciomagazine vi manda un saluto e vi presenta la diretta di Sheffield United - Everton FC SHEFFIELD UNITED: Aaron Ramsdale; George Baldock, Enda Stevens, Chris Basham, John Egan, Jack Robinson, Ethan Ampadu, Ben Osborn, Oliver Burke, David McGoldrick, Rhian Brewster. A disposizione: Michael Verrips, Max Lowe, Phil Jagielka, Jayden Bogle, John Fleck, Oliver Norwood, Oliver McBurnie, Billy Sharp, Lys Mousset. Allenatore: Chris Wilder.



EVERTON FC: Jordan Pickford; Mason Holgate, Michael Keane, Yerry Mina, Ben Godfrey, Gylfi Sigurðsson, Abdoulaye Doucouré, Tom Davies, Dominic Calvert-Lewin, Alex Iwobi, Anthony Gordon. A disposizione: Robin Olsen, Jonas Lössl, Jonjoe Kenny, Niels Nkounkou, Séamus Coleman, Jarrad Branthwaite, André Gomes, Cenk Tosun, Bernard. Allenatore: Carlo Ancelotti.



Reti: al ' pt .







La presentazione del match

Da una parte i padroni di casa, che nello scorso turno hanno perso tra le mura amiche contro il Manchester United per 2-3. In questa primi mesi di Premier League manca ancora la prima vittoria, su quattordici partite disputate hanno raccolto due pareggi e dodici sconfitte, con soli due punti sono ultimi in classifica. Dall’altra parte la squadra ospite, reduce dalla vittoria casalinga contro l’Arsenal. In questo prima fase della stagione su quattordici incontri giocati hanno ottenuto otto vittore, due pareggi e quattro sconfitte, per un totale di ventisei punti che valgono l’attuale terzo posto in classifica insieme al Manchester United.

QUI SHEFFIELD UNITED – Wilder per il difficile incontro con l’Everton dovrebbe optare per un 3-5-2, con Ramsdale in porta, in difesa linea a tre con Robinson, Egan e Basham. In cabina di regia Ampadu affiancato da Osborn e Fleck mezz’ali, con Baldock e Stevens sulle corsie laterali. In attacco spazio a Brewster insieme a McGoldrick.

QUI EVERTON – Ancelloti per la trasferta a Sheffield dovrebbe schierare un 4-2-3-1 con Pickford tra i pali, pacchetto difensivo con centrali Mina e Keane e terzini Holgate e Godfrey. A centrocampo Doucouré insieme a Favies. In attacco come ali Iwobi e Bernard, sulla trequarti Sigurdsson dietro all’unica punta Calvert-Lewin.

Le probabili formazioni delle due squadre

SHEFFIELD UNITED (3-5-2): Ramsdale; Robinson, Egan, Basham; Baldock, Osborn, Ampadu, Fleck, Stevens; Brewster, McGoldrick. Allenatore: Wilder.

EVERTON (4-2-3-1): Pickford; Holgate, Mina, Keane, Godfrey; Doucouré, Davies; Iwobi, Sigurdsson, Bernard; Calvert-Lewin. Allenatore: Ancellotti.

STADIO: Bramall Lane

Dove vedere la partita in streaming

L’incontro Sheffield United – Everton del 26 novembre 2020, valido per la quindicesima giornata del campionato di Premier League, sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Football, sul canale 203 di Sky.