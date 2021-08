Manchester City – Norwich 5-0: diretta live e risultato finale

La partita Manchester City – Norwich del 21 agosto 2021 in diretta: presentazione, formazioni e risultato con tabellino, dove vedere il match valido per la seconda giornata di Premier League

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: MANCHESTER CITY-NORWICH CITY 5-0

SECONDO TEMPO

90′ Non ci saranno altre emozioni in questo incontro, l’arbitro decreta la fine col triplice fischio. Manchester City e Norwich City hanno chiuso sul risultato di 5 a 0. Siamo lieti della vostra compagnia e ci ritroviamo ai prossimi live di calcio

84′ La palla finisce in rete! Riyad Mahrez, assist di Rúben Dias ha superato il portiere

77′ Finisce qui la partita di Teemu Pukki che lascia il campo

77′ Spazio a Josh Sargent, nuova mossa per l’allenatore

75′ Jack Grealish lascia il campo

75′ Riyad Mahrez rimpiazza il compagno di squadra

71′ Raheem Sterling in gol! Il calciatore batte il portiere, cambia il risultato, ora siamo 4 a 0

69′ İlkay Gündoğan fuori campo per dar spazio al compagno

69′ Il tecnico inserisce Cole Palmer sul terreno di gioco

64′ Gol! Aymeric Laporte riesce a trovare la via della rete

61′ Ferrán Torres fuori campo per dar spazio al compagno

61′ Entra in campo Raheem Sterling per Manchester City

46′ Fuori dal campo Dimitris Giannoulis per Norwich City

46′ Sul terreno di gioco per Norwich City Bali Mumba

46′ Fuori dal rettangolo di gioco Lukas Rupp per Norwich City

46′ Buttato nella mischia Kenny McLean

46′ Inizia la ripresa di Manchester City e Norwich City. Vediamo se i due allenatori hanno cambiato qualcosa nella formazione

PRIMO TEMPO

45′ L’arbitro manda le due squadre negli spogliatoi. All’intervallo tra Manchester City e Norwich City siamo sul risultato di 5 a 0. Ci aggiorniamo per l’inizio del secondo tempo

39′ L’arbitro è irremovibile, giallo per İlkay Gündoğan

22′ Manchester City in gol con Jack Grealish, assist di Gabriel Jesus!

7′ Autorete per Tim Krul, cambia il punteggio Manchester City – Norwich City RISULTATO

1′ L’arbitro fischia l’inizio della partita tra Manchester City e Norwich City!

Si gioca Manchester City – Norwich City, siamo pronti a commentare la partita in diretta

Tabellino

MANCHESTER CITY: Ederson; Kyle Walker, Rúben Dias, Aymeric Laporte, João Cancelo, İlkay Gündoğan (dal 24′ st Cole Palmer), Rodri, Gabriel Jesus, Jack Grealish (dal 30′ st Riyad Mahrez), Bernardo Silva, Ferrán Torres (dal 16′ st Raheem Sterling). A disposizione: Zack Steffen, Nathan Aké, Oleksandr Zinchenko, Benjamin Mendy, Fernandinho, Thomas Doyle. Allenatore: Pep Guardiola.

NORWICH CITY: Tim Krul; Max Aarons, Grant Hanley, Dimitris Giannoulis (dal 1′ st Bali Mumba), Ben Gibson, Lukas Rupp (dal 1′ st Kenny McLean), Billy Gilmour, Todd Cantwell, Pierre Lees-Melou, Milot Rashica, Teemu Pukki (dal 32′ st Josh Sargent). A disposizione: Angus Gunn, Jacob Sørensen, Andrew Omobamidele, Kieran Dowell, Christos Tzolis, Adam Idah. Allenatore: Daniel Farke.

Reti: al 7′ pt Tim Krul (Autogol), al 22′ pt Jack Grealish, al 19′ st Aymeric Laporte, al 26′ st Raheem Sterling, al 39′ st Riyad Mahrez.

Ammonizioni: al 39′ pt İlkay Gündoğan (MAN).

La presentazione del match

MANCHESTER – Oggi pomeriggio, sabato 21 agosto, alle ore 16 si giocherà Manchester City – Norwich, incontro valido per la seconda giornata di Premier League. I padroni di casa vengono dalla sconfitta esterna di misura contro il Tottenham; nelle ultime cinque sfide hanno vinto tre volte e perso due. Gli ospiti, invece, hanno perso in casa per 0-3 conto il Liverpool; nelle ultime cinque gare hanno ottenuto tre successi e due sconfitta.

QUI MANCHESTER CITY – Probabile modulo 4-2-3-1- per il Manchester City con Ederson in porta e retroguardia formata dalla coppia centrale Stones-Dias e ai lati da Walker e Zinchenko. In mezzo al campo Gundogan e Rodri; sulla trequarti Mahrez, Grealish e Sterling, di supporto all’unica punta De Bruyne.

NORWICH – Il Norwich dovrebbe far scendere il campo la squadra con il modulo 4-3-3 con Krul tra i pali e difesa composta al centro da Hanley e Gibson e sulle fasce da Aarons e Giannoulis. A centrocampo Lees-Melou, Gilmour e Rupp. Tridente offensivo formato da Cantwell, Pukki e Rashica.

Le probabili formazioni

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Stones, Dias, Zinchenko; Gundogan, Rodri; Mahrez, Grealish, Sterling; De Bruyne.

NORWICH (4-3-3): Krul; Aarons, Hanley, Gibson, Giannoulis; Lees-Melou, Gilmour, Rupp; Cantwell, Pukki, Rashica.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Manchester City – Norwich, valido per la seconda giornata di Premier League, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport Football (canale 203). Gli abbonati Sky potranno seguire le partite in streaming attraverso la piattaforma Sky Go. Il servizio è incluso nell’abbonamento e per usufruirne basterà scaricare l’app su smartphone e tablet e sul proprio PC o notebook.