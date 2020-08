RISULTATO FINALE: MANCHESTER CITY-REAL MADRID 2-1 [AGG. 4-2]

SECONDO TEMPO

49' è finita! Successo del City sul Real per 2-1 così come all'andata e squadra di Guardiola che approda ai quarti di finale

49' possesso palla del City che gioca con il cronometro

45' 4 minuti di recupero

44' in campo Otamendi per Rodrigo

42' gioco fermo, Rodrigo a terra per crampi

40' punizione conquistata da De Bruyne al limite dell'area. Batte una bella punizione a giro sul primo palo David Silva palla che sorvola di poco la traversa!

38' dentro Vazquez per Carvajal, Valverde per Modric e Jovic per Hazard

36' in campo David Silva per Sterling

35' giallo a Modric, intervento irregolare su De Bruyne

33' angolo per il Real Madrid, nulla di fatto, allontana la difesa

31' azione personale di Gabriel Jesus che centralmente trova uno spazio per calciare ma alza la mira

28' altro intervento di Courtois su conclusione di Walker che con i suoi compagni proiettati in avanti rischia molto di più

25' prova a suonare la carica Modric con una conclusione in area, salva Enderson e dall'altra parte contropiede micidiale del City con Bernardo che di vede murare da Militao in angolo la palla che avrebbe chiuso il match!

23' GABRIEL JESUS!!! TORNA IN VANTAGGIO IL CITY!!! Su lancio lungo in anticipo Varane che prima liscia il pallone quindi colpisce maldestramente debole sul portiere in uscita. Come un falco arriva l'attaccante che fredda Courtois in uscita

22' in campo Bernando Silva per Foden

20' ottimo intervento di Courtois sulla conclusione ravvicinata di Gabriel Jesus, palla in angolo!

19' brivido in area del City, Benzema si aggiusta la conclusione rasoterra ma non impensierisce Enderson

18' palla recuperata sulla trequarti quindi palla per Benzema che quasi dal limite calci a lato

17' fermato in fuorigioco Benzema, possesso palla leggermente a favore del City

16' in campo Asensio per Rodrygo

15' cross insidioso in area di De Bruyne dal fondo ma non trova compagni pronti al tap in

13' angolo per il City proteste per un tocco di mano ma non c'era stato solo colpo con la tempia

9' Foden in area per Sterling che a tu per tu con il portiere si fa chiudere lo specchio della porta ma l'errore è partito dalla misura dell'assist di Foden

8' prova Kroos dai 25 metri con corpo fa bene muro Fernandinho

6' prova uno spunto Rodrygo che punta Cancelo, blocco del difensore ritenuto regolare e City che prova invano a sfondare a destra

2' filtrante perfetto da centrocampo di De Bruyne per Sterling che in area calcia sul primo palo, reattivo Courtois a respingere in angolo. Sugli sviluppi Militao colpisce nuovamente sul fondo. Questa volta De Bruyne calcia direttamente sul primo palo tutto del portiere a evitare guai

1' Sterling in area serve Cancelo ma il suo cross corto dal fondo non trova compagni pronti a colpire

partiti! calcio d'avvio questa volta per il City

squadre nuovamente in campo per il secondo tempo

PRIMO TEMPO

46' si chiude uno scoppiettante primo tempo sul punteggio di 1-1. Al Real manca un gol per portare in parità l'esito dei due match. Appuntamento fra qualche minuto per seguire assieme il secondo tempo del match

45' 1 minuto di recupero

45' amgolo per il City, bette De Bruyne direttamente in porta, respinge sul primo palo Courtois per non correre rischi

44' girata di Benzema di piatto in area su cross dalla destra, respinge Ederson ma tutto fermo per posizione di offside

42' errore in rinvio di Courtois sui piedi di De Bruyne, palla servita sui piedi di Foden che dal limite conclude di poco a lato!

39' chiusura al limite su De Bruyne che finisce a terra e lamenta inutilmente un fallo

38' fischiato fallo in attaco a Sterling, buona copertura del pallone di Mendy

37' palla persa da Casemiro a centrocampo sul pressing di Gündogan. Sulla prosecuzione dell'azione palla a sinistra per Cancelo che in area ha la possibilità di piazzare il diagonale, attento nella respinta a terra Courtois

35' fermato in offside Benzema

32' azione personale di Walker che prova un'accelerazione ma dai 25 spara alto

31' cross dal fondo di Cancelo troppo lungo per tutti

28' BENZEMA!!! PAREGGIO DEL REAL MADRID!!! Bello spunto di Rodrygo che dopo uno scambio supera il marcatore e dalla destra pennella a centroarea per il compagno che colpisce di testa e palla che si infila nell'angolo alla sinistra di Ederson

27' filtrante di Cancelo per Sterling in area ma è troppo lungo, in anticipo il portiere

21' primo squillo del Real con Benzema che al limite si gira bene eludendo la marcatura di Laporta e calcia in area alla sinistra di Ederson bravo a distendersi e a deviare in angolo! Due tiri consecutivi e nel secondo ci prova dal limite sulla destra con un rasoterra Hazard, attento il portiere e bloccare a terra

18' numero di Sterling in area in mezzo a due avversario quindi Casimiro in scivolata lo chiude rischiando di causare il rigore

17' lungo traversone di Carvajal blocca in presa alta Ederson

15' bella conclusione dal limite di Sterling con il destro quasi dal limite ma palla che supera di poco la traversa

13' pressing di Sterling in area su Milatao che rischia molto ma conquista una punizione. Dall'altra parte prova Modric dal limite ma alza la mira

11' conclusione in area di Gündogan murata da Varane e Real che in questo avvio resta molto basso

9' STERLING!!! VANTAGGIO DEL CITY!!! Pressing di Gabriel Jesus su Varane che aveva ricevuto in area un passaggio di Courtois e servizio per il compagno che da due passi colpisce nelle porta sguarnita. Clamoroso l'errore della difesa e perfetti i tempi di pressing della squadra di Guardiola

7' Gündogan serve De Bruyne, collo pieno dai 25 metri in posizione centrale, c'è una deviazione della difesa, palla in angolo. Troppo lungo il corner ma palla che resta ai padroni di casa

6' fasi di studio, squadre molto coperte in questo avvio

5' Modric apre per Rodrygo, cross basso a centroarea per Benzema che viene anticipato dal raddoppio di marcatura

2' prolungato palleggio degli ospiti che rendono partecipe anche il portiere che finisce per fallire il rilancio

Partiti! Calcio d'avvio battuto dal Real oggi in maglia fucsia

Si è osservato un minuto di raccoglimento in ricordo delle vittime della pandemia

Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di City - Real Madrid, squadre in campo, fra pochi istanti seguiremo il match in diretta