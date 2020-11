Manchester United – Basaksehir: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Manchester United – Basaksehir del 24 novembre 2020 in diretta: presentazione, cronaca e tabellino in tempo reale del match valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League

MANCHESTER – Nella serata di martedì 24 novembre, alle ore 21, avrà luogo la gara Manchester United – Basaksehir, valevole per la quarta giornata del Girone H della Champions League 2020/2021. Da una parte, i padroni di casa che arrivano dalla vittoria nel campionato inglese ottenuta alla nona giornata, fra le mura di casa, con il risultato di 1-0 contro il West Bromwich. I Red Devils occupano attualmente la prima piazza della Girone di Champions League con sei punti raccolti in tre giornate. Il Basaksehir invece, ha giocato il suo ultimo incontro nella massima serie turca ha subito un k.o. nella gara in trasferta con il Besiktas terminata con il risultato di 3-2. La formazione ospite si trova all’ultimo posto del Girone a quota tre punti in tre giornate, ancora pienamente in corsa per la qualificazione.

Cronaca e tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

MANCHESTER UNITED:. A disposizione:. Allenatore: Ole Gunnar Solskjær.



İSTANBUL BAşAKşEHIR:. A disposizione:. Allenatore: Okan Buruk.



Reti: al ' pt . Ole Gunnar Solskjær.Okan Buruk.al ' pt .

La presentazione del match

MANCHESTER UNITED – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo con il 4-2-3-1, con De Gea a difesa della porta. Lindelof e Maguire saranno i due centrali con Wan-Bissaka e Telles ad agire sulle fasce. Davanti alla difesa si muoveranno Fred e Pogba. In avanti, infine, dovrebbe agire il trio composto da Mata, Fernandes e Rashford a sostegno di Martial, unico terminale offensivo.

BASAKSEHIR – Buruk manderà in campo i suoi con un classico 4-1-4-1 con Gunok tra i pali, pacchetto difensivo composto da Bolingoli e Caicara sulle corsie esterne mentre in mezzo ci saranno Skrtel ed Epurean. A centrocampo Topal in posizione arretrata in cabina di regia. A centrocampo, invece, spazio al quartetto formato da Visca, Rafael, Kahveci e Turuc a sostegno dell’unica punta Ba.

Dove vedere la partita in streaming

L’incontro Manchester United – Basaksehir, valevole per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport. La partita sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile tramite pc, smartphone e tablet. In alternativa si potrà ricorrere a Now Tv che, previo abbonamento, consente di assistere ai programmi Sky.

Le probabili formazioni di Manchester United – Basaksehir

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Telles; Fred, Pogba; Mata, Fernandes, Rashford; Martial. Allenatore: Solskjaer.

ISTANBUL BASAKSEHIR (4-1-4-1): Gunok; Caicara, Skrtel, Epurean, Bolingoli; Topal; Visca, Rafael, Kahveci, Turuc; Ba. Allenatore: Buruk

STADIO: Old Trafford di Manchester