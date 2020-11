Borussia Dortmund – Club Brugge: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Borussia Dortmund – Club Brugge del 24 Novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Uefa Champions League

DORTMUND – Martedì sera, 24 Novembre, alle ore 21.00, andrà in scena Borussia Dortmund – Club Brugge, incontro valevole per la quarta giornata del gruppo F della fase a girone di Uefa Champions League 2020/2021.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

BORUSSIA DORTMUND:. A disposizione:. Allenatore: Lucien Favre.



CLUB BRUGGE KV:. A disposizione:. Allenatore: Philippe Clement.



Reti: al ' pt . Lucien Favre.Philippe Clement.al ' pt .

La presentazione del match

Vediamo nel dettaglio il percorso europeo visto fino ad ora delle due squadre. I padroni di casa del Dortmund, dopo la sconfitta d’esordio contro la Lazio, sono riusciti a conquistare la testa del girone grazie a due vittorie consecutive contro Club Brugge e Zenit con prestazioni convincenti. Il Borussia è indubbiamente la favorita al girone e un eventuale vittoria contro il Brugge gli consentirebbe di mettere un punto esclamativo sul discorso qualificazione. La squadra belga invece, dopo il buon avvio nel girone con una vittoria ed un pareggio hanno subito una pesante batosta interna proprio contro i tedeschi. Dunque adesso si ritrovano a 4 punti e a 2 lunghezze dal primo posto. Indubbiamente conosciamo la differenza di qualità tra le due squadre, anche se potrebbero presentarsi eventuali sorprese in una gara così importante.

QUI DORTMUND – Favre vorrà sicuramente condurre i suoi ragazzi alla vittoria. Abbiamo visto un grande Dortmund nell’ultimo match esterno contro l’Herta Berlino con una vittoria per 5 a 2. Dunque non dovremmmo aspettarci stravolgimenti nella scelta dei titolari. Per loro 4-2-3-1 con Sancho, Reus, Reyna alle spalle del bomber Haaland.

QUI CLUB BRUGGE – Preud’homme risponderà probabilmente con un 4-3-3 con il tridente d’attacco composto dal trio Oulare, Diaby, De Sutter.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund – Club Brugge

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Bürki; Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro; Bellingham, Witsel; Sancho, Reus, Reyna; Haaland. Allenatore: Favre

CLUB BRUGGE (4-3-3): Bruzzese; De Bock, Duarte, Mechele, Cools; Bolingoli-Mbombo, Simons, Vanaken, Oulare, Diaby, De Sutter. Allenatore: Preud’homme.

STADIO: Signal Iduna Park

Dove vederla in tv e streaming

L’incontro Dortmund – Club Brugge, valevole per la quarta giornata del gruppo F della fase a girone di Uefa Champions League 2020/2021, verrà trasmessa sul canale Sky Sport Collection solamente insieme alle altre partite di Champions, dunque non sarà possibile seguire la singola partita. Tuttavia potrete seguire la diretta del match in tempo reale sul nostro sito.